Δικαίωμα στη Λήθη: Τι αλλάζει για τα άτομα με ιστορικό καρκίνου στην Ελλάδα
Δικαίωμα στη Λήθη: Τι αλλάζει για τα άτομα με ιστορικό καρκίνου στην Ελλάδα
Η ΕΛΛΟΚ χαιρετίζει τη νομοθετική κατοχύρωση του Δικαιώματος στη Λήθη, που τίθεται σε εφαρμογή στις 20 Νοεμβρίου 2026 - Πώς διαμορφώνεται το τοπίο των ασφαλιστικών συμβάσεων
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ χαιρετίζει τη σημαντική νομοθετική κατοχύρωση του Δικαιώματος στη Λήθη για τα άτομα με ιστορικό καρκίνου στην Ελλάδα, μια εξέλιξη που ενισχύει ουσιαστικά την προστασία τους από διακρίσεις κατά την πρόσβασή τους σε πιστωτικά τραπεζικά προϊόντα.
Με την ψήφιση του Νόμου 5317/2026, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 10 Ιουλίου 2026, η Ελλάδα περνά σε ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο, που προστατεύει τα άτομα τα οποία έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους για καρκίνο σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές συμβάσεις που συνδέονται με συμβάσεις καταναλωτικής πίστης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με την ψήφιση του Νόμου 5317/2026, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 10 Ιουλίου 2026, η Ελλάδα περνά σε ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο, που προστατεύει τα άτομα τα οποία έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους για καρκίνο σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές συμβάσεις που συνδέονται με συμβάσεις καταναλωτικής πίστης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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