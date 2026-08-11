ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Κω: Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, δείτε φωτογραφίες

Δικαίωμα στη Λήθη: Τι αλλάζει για τα άτομα με ιστορικό καρκίνου στην Ελλάδα
YGEIAMOU.GR
Δικαίωμα στη λήθη Καρκίνος Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ)

Δικαίωμα στη Λήθη: Τι αλλάζει για τα άτομα με ιστορικό καρκίνου στην Ελλάδα

Η ΕΛΛΟΚ χαιρετίζει τη νομοθετική κατοχύρωση του Δικαιώματος στη Λήθη, που τίθεται σε εφαρμογή στις 20 Νοεμβρίου 2026 - Πώς διαμορφώνεται το τοπίο των ασφαλιστικών συμβάσεων

Δικαίωμα στη Λήθη: Τι αλλάζει για τα άτομα με ιστορικό καρκίνου στην Ελλάδα
ygeiamou.gr team
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ χαιρετίζει τη σημαντική νομοθετική κατοχύρωση του Δικαιώματος στη Λήθη για τα άτομα με ιστορικό καρκίνου στην Ελλάδα, μια εξέλιξη που ενισχύει ουσιαστικά την προστασία τους από διακρίσεις κατά την πρόσβασή τους σε πιστωτικά τραπεζικά προϊόντα.

Με την ψήφιση του Νόμου 5317/2026, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 10 Ιουλίου 2026, η Ελλάδα περνά σε ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο, που προστατεύει τα άτομα τα οποία έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους για καρκίνο σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές συμβάσεις που συνδέονται με συμβάσεις καταναλωτικής πίστης.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης