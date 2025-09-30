5 φράσεις που «σπάνε τον πάγο» και βοηθούν να κάνετε φίλους

Το να αποκτήσει κάνειςμεγαλώνοντας μπορεί να φαίνεται ένα δύσκολο εγχείρημα, ειδικά αφού έχουμε αφήσει πίσω τα χρόνια του σχολείου. Ωστόσο, οι σχέσεις παραμένουν ζωτικής σημασίας για την ψυχική μας υγεία.Έρευνες δείχνουν ότι το, ενώ τα τελευταία χρόνια χάνουμε πολλούς κοινωνικούς δεσμούς, λόγω σχέσεων ή οικογενειακών υποχρεώσεων. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι που μπορούν πιο εύκολα να αποκτήσουν νέους φίλους. Στο ερώτημα, λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί, οι επιστήμονες απαντούν:Ακολουθούν πέντεκαι να βοηθήσουν στη δημιουργία νέων σχέσεων, ανεξαρτήτως ηλικίας σύμφωνα με άρθρο της ψυχολόγουστοΔιαβάστε περισσότερα στο