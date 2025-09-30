5 φράσεις που «σπάνε τον πάγο» και βοηθούν να κάνετε φίλους
Μάθετε πώς απλές φράσεις και κινήσεις μπορούν να φέρουν νέους ανθρώπους στη ζωή σας, ανεξάρτητα από την ηλικία σας
Το να αποκτήσει κάνεις νέους φίλους μεγαλώνοντας μπορεί να φαίνεται ένα δύσκολο εγχείρημα, ειδικά αφού έχουμε αφήσει πίσω τα χρόνια του σχολείου. Ωστόσο, οι σχέσεις παραμένουν ζωτικής σημασίας για την ψυχική μας υγεία.
Έρευνες δείχνουν ότι το 58% των ενηλίκων στις ΗΠΑ νιώθει μοναξιά, ενώ τα τελευταία χρόνια χάνουμε πολλούς κοινωνικούς δεσμούς, λόγω σχέσεων ή οικογενειακών υποχρεώσεων. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι που μπορούν πιο εύκολα να αποκτήσουν νέους φίλους. Στο ερώτημα, λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί, οι επιστήμονες απαντούν: Όσοι δεν περιμένουν να έρθουν οι νέοι φίλοι σε αυτούς, αλλά κάνουν οι ίδιοι το πρώτο βήμα.
Ακολουθούν πέντε φράσεις που μπορούν να «σπάσουν τον πάγο» και να βοηθήσουν στη δημιουργία νέων σχέσεων, ανεξαρτήτως ηλικίας σύμφωνα με άρθρο της ψυχολόγου Δρ Marisa G. Franco στο Psychology Today.
