Πότε οι ενοχλήσεις στο πόδι δεν είναι αθώες – Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις συχνότερες παθήσεις στα πέλματα
Πότε οι ενοχλήσεις στο πόδι δεν είναι αθώες – Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις συχνότερες παθήσεις στα πέλματα
Ο κ. Ευάγγελος Ευαγγέλου, Διευθυντής Ορθοπαιδικός Χειρουργός στο Metropolitan Hospital, εξηγεί ποιες παθήσεις κρύβονται πίσω από τον πόνο και πώς αντιμετωπίζονται με τις σύγχρονες τεχνικές
Όλοι έχουμε νιώσει κάποια στιγμή εκείνο το ενοχλητικό τράβηγμα στο πέλμα, έναν πόνο στον αστράγαλο ή μια αίσθηση βάρους στο πόδι που δεν λέει να φύγει. Δεν είναι πάντα κάτι «αθώο». Πολλές φορές πρόκειται για σημάδι πως κάτι βαθύτερο δεν λειτουργεί σωστά.
Όταν τα πόδια μας –αυτά που στηρίζουν κάθε μας βήμα– αρχίσουν να διαμαρτύρονται, η καθημερινότητα δυσκολεύει καθώς περιορίζονται οι μετακινήσεις, οι δραστηριότητες και, τελικά, η ποιότητα ζωής.
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Όταν τα πόδια μας –αυτά που στηρίζουν κάθε μας βήμα– αρχίσουν να διαμαρτύρονται, η καθημερινότητα δυσκολεύει καθώς περιορίζονται οι μετακινήσεις, οι δραστηριότητες και, τελικά, η ποιότητα ζωής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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