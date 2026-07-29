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Πότε χρειάζεται ασφάλεια το εξοχικό σπίτι – Ενημερωθείτε
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Πότε χρειάζεται ασφάλεια το εξοχικό σπίτι – Ενημερωθείτε

Ποιες καλύψεις μπορούν να επιλέξουν όσοι προχωρούν σε ασφάλιση της εξοχικής κατοικίας τους

Πότε χρειάζεται ασφάλεια το εξοχικό σπίτι – Ενημερωθείτε
Γιάννης Βερμισσώ
Η ασφάλιση του εξοχικού είναι μια επιλογή με υψηλή ανταποδοτικότητα. Τα σπίτια έχουν πολλές ανάγκες σε επισκευές που προέρχονται από την κατά διαστήματα χρήση τους και οφείλονται σε προβλήματα στα υδραυλικά, συγκέντρωση υγρασίας, καταστροφές από τα καιρικά φαινόμενα, αλλά και άλλου τύπου φθορές ή κλοπές.

Τα ασφαλιστικά προγράμματα που υπάρχουν για τα εξοχικά σπίτια είναι πολλά με αρκετές διαφορές μεταξύ τους. Κατά βάση καλύπτουν τις παραπάνω ζημιές με σχετικά χαμηλό ετήσιο κόστος. Αν μάλιστα γίνει και ασφάλιση έναντι κλοπής τότε αυτό απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από μια μεγάλη έννοια, καθώς είναι γνωστό το φαινόμενο των κατ’ επανάληψη κλοπών που συμβαίνουν στα εξοχικά σπίτια λόγω της συχνής απουσίας των ιδιοκτητών τους. Τα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια έχουν αποδειχθεί πολύ χρήσιμα και μέσα από τη σωστή διαδικασία σύναψής τους στηρίζουν από πλήθος απρ

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Γιάννης Βερμισσώ
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