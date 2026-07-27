Σε ποια 5 νησιά δίνεται λύση στη στέγαση των γιατρών



Λύση στο θέμα της στέγασης γιατρών στα νησιά βρήκε το Υπουργείο Υγείας και αναμένεται να εφαρμοστεί από την 1η Αυγούστου, αποτελώντας κίνητρο για γιατρούς που δεν πηγαίνουν στα νησιά να καλύψουν κενές θέσεις καθώς δε βρίσκουν σπίτια κατάλληλα ή βρίσκουν σε πολύ υψηλές τιμές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ygeiamou, υπογράφηκε συμφωνία με την εταιρεία Airbnb που θα παραχωρήσει καταλύματα σε πέντε νησιά από την 1η Αυγούστου, καλύπτοντας τις ανάγκες στέγασης όλων των επαγγελματιών υγείας, δηλαδή γιατρών, νοσηλευτών και πληρωμάτων ΕΚΑΒ που μετακινούνται στις υγειονομικές δομές.



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