Το συχνότερο λάθος στην ιδιωτική ασφάλιση – Και πώς θα το αποφύγετε
Το συχνότερο λάθος στην ιδιωτική ασφάλιση – Και πώς θα το αποφύγετε
Η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι μια απόφαση της στιγμής, αλλά μια επιλογή με διάρκεια. Πριν υπογράψετε, χρειάζεται σωστός υπολογισμός του κόστους, ρεαλιστική εκτίμηση των δυνατοτήτων και σαφής εικόνα για όσα αξίζει πραγματικά να τεθούν υπό προστασία
Η απόφαση να ασφαλιστεί κάποιος ιδιωτικά δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι μια απόφαση που δείχνει τη «στάση ζωής» που θέλει να κρατήσει κάποιος. Δηλαδή, να προστατεύσει με δικά του χρήματα ό,τι θεωρεί πολύτιμο και σημαντικό. Και, φυσικά, αναλαμβάνει την υποχρέωση απέναντι στον εαυτό του να διατηρεί το ασφαλιστικό του πρόγραμμα σε βάθος χρόνου. Κι αυτό έχει κόστος.
Όλα αυτά συνθέτουν την τελική απόφαση πριν την απόκτηση μια ασφάλισης. Το επόμενο βήμα είναι τι θα ασφαλίσει κάποιος. Τη υγεία του, τη ζωή του, το σπίτι του, την επιχείρησή του, το επάγγελμά του. Αφού καταλήξει ο ενδιαφερόμενος στο ποια ή ποιες ασφαλίσεις τον ενδιαφέρουν, πρέπει να προχωρήσει στον υπολογισμό του κόστους – πόσο θα στοιχίζει η ασφάλιση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όλα αυτά συνθέτουν την τελική απόφαση πριν την απόκτηση μια ασφάλισης. Το επόμενο βήμα είναι τι θα ασφαλίσει κάποιος. Τη υγεία του, τη ζωή του, το σπίτι του, την επιχείρησή του, το επάγγελμά του. Αφού καταλήξει ο ενδιαφερόμενος στο ποια ή ποιες ασφαλίσεις τον ενδιαφέρουν, πρέπει να προχωρήσει στον υπολογισμό του κόστους – πόσο θα στοιχίζει η ασφάλιση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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