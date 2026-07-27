Το συχνότερο λάθος στην ιδιωτική ασφάλιση – Και πώς θα το αποφύγετε

Η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι μια απόφαση της στιγμής, αλλά μια επιλογή με διάρκεια. Πριν υπογράψετε, χρειάζεται σωστός υπολογισμός του κόστους, ρεαλιστική εκτίμηση των δυνατοτήτων και σαφής εικόνα για όσα αξίζει πραγματικά να τεθούν υπό προστασία