Η δεκάλεπτη πρωινή ρουτίνα που «φρενάρει» στρες και κορτιζόλη – Τι να κάνετε μόλις χτυπήσει το ξυπνητήρι

Το βιαστικό ξύπνημα, οι ειδοποιήσεις του κινητού και η σκέψη των υποχρεώσεων μπορούν να μας βάλουν από νωρίς σε κατάσταση συναγερμού – Μια απλή πρωινή ρουτίνα βοηθά να ξεκινήσουμε πιο ήρεμα