Η δεκάλεπτη πρωινή ρουτίνα που «φρενάρει» στρες και κορτιζόλη – Τι να κάνετε μόλις χτυπήσει το ξυπνητήρι
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Η δεκάλεπτη πρωινή ρουτίνα που «φρενάρει» στρες και κορτιζόλη – Τι να κάνετε μόλις χτυπήσει το ξυπνητήρι

Το βιαστικό ξύπνημα, οι ειδοποιήσεις του κινητού και η σκέψη των υποχρεώσεων μπορούν να μας βάλουν από νωρίς σε κατάσταση συναγερμού – Μια απλή πρωινή ρουτίνα βοηθά να ξεκινήσουμε πιο ήρεμα

Η δεκάλεπτη πρωινή ρουτίνα που «φρενάρει» στρες και κορτιζόλη – Τι να κάνετε μόλις χτυπήσει το ξυπνητήρι
ygeiamou.gr team
Το ξυπνητήρι χτυπά, το χέρι πηγαίνει σχεδόν μηχανικά στο κινητό και, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το μυαλό κατακλύζεται από μηνύματα, ειδήσεις, εκκρεμότητες και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Πριν ακόμη σηκωθούμε από το κρεβάτι, έχουμε ήδη αρχίσει να τρέχουμε – έστω και νοητικά.

Τα πρώτα λεπτά μετά το ξύπνημα, ωστόσο, μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε την υπόλοιπη ημέρα. Οι ειδικοί προτείνουν να δημιουργούμε ένα μικρό «μεταβατικό διάστημα» περίπου δέκα λεπτών, κατά το οποίο δεν θα περνάμε αμέσως από τον ύπνο στην ένταση της καθημερινότητας.

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ygeiamou.gr team
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