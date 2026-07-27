Ακριβή η υγιεινή διατροφή για 1 στους 3 παγκοσμίως
Ακριβή η υγιεινή διατροφή για 1 στους 3 παγκοσμίως
Εκατομμύρια άνθρωποι αδυνατούν να αγοράσουν τρόφιμα με την απαραίτητη θρεπτική αξία, γεγονός που τροφοδοτεί τόσο τον υποσιτισμό όσο και την παχυσαρκία
Η υγιεινή διατροφή εξελίσσεται σε αγαθό που δεν είναι δεδομένο για όλους. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση State of Food Security and Nutrition in the World 2026 (SOFI), σχεδόν 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περίπου ένας στους τρεις παγκοσμίως, δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά μια διατροφή που καλύπτει τις βασικές ανάγκες του οργανισμού σε θρεπτικά συστατικά.
Η έκθεση, που εκπονήθηκε από πέντε οργανισμούς του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), καταλήγει σε ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό συμπέρασμα: Tο πρόβλημα σήμερα δεν είναι μόνο η έλλειψη τροφής, αλλά κυρίως η έλλειψη πρόσβασης σε ποιοτική και θρεπτική τροφή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η έκθεση, που εκπονήθηκε από πέντε οργανισμούς του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), καταλήγει σε ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό συμπέρασμα: Tο πρόβλημα σήμερα δεν είναι μόνο η έλλειψη τροφής, αλλά κυρίως η έλλειψη πρόσβασης σε ποιοτική και θρεπτική τροφή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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