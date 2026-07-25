11 σοβαρά λάθη που κάνουν όσοι κολυμπούν σε πισίνα – Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί

Από το ντους που παραλείπουμε και το βρεγμένο μαγιό έως τις υγρές πετσέτες και το νερό στα αυτιά, οι ειδικοί εξηγούν ποια λάθη ευνοούν λοιμώξεις, ερεθισμούς και γαστρεντερικές ενοχλήσεις