11 σοβαρά λάθη που κάνουν όσοι κολυμπούν σε πισίνα – Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί
YGEIAMOU.GR
Πισίνα Μικρόβια

11 σοβαρά λάθη που κάνουν όσοι κολυμπούν σε πισίνα – Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί

Από το ντους που παραλείπουμε και το βρεγμένο μαγιό έως τις υγρές πετσέτες και το νερό στα αυτιά, οι ειδικοί εξηγούν ποια λάθη ευνοούν λοιμώξεις, ερεθισμούς και γαστρεντερικές ενοχλήσεις

11 σοβαρά λάθη που κάνουν όσοι κολυμπούν σε πισίνα – Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί
Βίκυ Βενιού
Σε μια καυτή καλοκαιρινή μέρα, λίγα πράγματα είναι πιο αναζωογονητικά από μια βουτιά στην πισίνα. Ωστόσο, το νερό της πισίνας δεν είναι τόσο καθαρό όσο φαίνεται. Περιέχει ιδρώτα, αντηλιακό, σωματικά έλαια, κύτταρα του δέρματος και μικρόβια που μεταφέρουν οι κολυμβητές.

Αυτό δε σημαίνει ότι χρειάζεται απαραίτητα να αποφεύγουμε τις πισίνες. Οι πισίνες που συντηρούνται σωστά είναι γενικά ασφαλείς. Ωστόσο, μερικές συνήθεις πρακτικές μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος, μολύνσεων στα αυτιά και γαστρεντερικών παθήσεων. Οι ειδικοί επισημαίνουν στο Time τα λάθη που κάνουν πιο συχνά οι κολυμβητές και τα απλά μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη δυσάρεστων επιπτώσεων για την υγεία.

Λάθος 1: Η υπόθεση ότι το χλώριο «σκοτώνει» τα πάντα αμέσως

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης