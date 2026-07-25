11 σοβαρά λάθη που κάνουν όσοι κολυμπούν σε πισίνα – Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί
11 σοβαρά λάθη που κάνουν όσοι κολυμπούν σε πισίνα – Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί
Από το ντους που παραλείπουμε και το βρεγμένο μαγιό έως τις υγρές πετσέτες και το νερό στα αυτιά, οι ειδικοί εξηγούν ποια λάθη ευνοούν λοιμώξεις, ερεθισμούς και γαστρεντερικές ενοχλήσεις
Σε μια καυτή καλοκαιρινή μέρα, λίγα πράγματα είναι πιο αναζωογονητικά από μια βουτιά στην πισίνα. Ωστόσο, το νερό της πισίνας δεν είναι τόσο καθαρό όσο φαίνεται. Περιέχει ιδρώτα, αντηλιακό, σωματικά έλαια, κύτταρα του δέρματος και μικρόβια που μεταφέρουν οι κολυμβητές.
Αυτό δε σημαίνει ότι χρειάζεται απαραίτητα να αποφεύγουμε τις πισίνες. Οι πισίνες που συντηρούνται σωστά είναι γενικά ασφαλείς. Ωστόσο, μερικές συνήθεις πρακτικές μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος, μολύνσεων στα αυτιά και γαστρεντερικών παθήσεων. Οι ειδικοί επισημαίνουν στο Time τα λάθη που κάνουν πιο συχνά οι κολυμβητές και τα απλά μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη δυσάρεστων επιπτώσεων για την υγεία.
Λάθος 1: Η υπόθεση ότι το χλώριο «σκοτώνει» τα πάντα αμέσως
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτό δε σημαίνει ότι χρειάζεται απαραίτητα να αποφεύγουμε τις πισίνες. Οι πισίνες που συντηρούνται σωστά είναι γενικά ασφαλείς. Ωστόσο, μερικές συνήθεις πρακτικές μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος, μολύνσεων στα αυτιά και γαστρεντερικών παθήσεων. Οι ειδικοί επισημαίνουν στο Time τα λάθη που κάνουν πιο συχνά οι κολυμβητές και τα απλά μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη δυσάρεστων επιπτώσεων για την υγεία.
Λάθος 1: Η υπόθεση ότι το χλώριο «σκοτώνει» τα πάντα αμέσως
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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