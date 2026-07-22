Πόσο επικίνδυνη είναι η ζέστη για την καρδιά – 8 μέτρα προστασίας
Πόσο επικίνδυνη είναι η ζέστη για την καρδιά – 8 μέτρα προστασίας
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο καύσωνας και η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελούν πραγματικούς, μετρήσιμους παράγοντες κινδύνου για την καρδιαγγειακή υγεία
Κάθε καλοκαίρι, με την άνοδο των θερμοκρασιών, αυξάνεται και ο αριθμός των εισαγωγών σε καρδιολογικές κλινικές. Δεν πρόκειται για σύμπτωση. Η σχέση μεταξύ ζέστης και καρδιαγγειακής νόσου είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και αφορά άμεσα εκατομμύρια ανθρώπους στη χώρα μας, αναφέρει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ), συνοψίζοντας τα δεδομένα και τα μέτρα προστασίας για τους καρδιοπαθείς.
Ο καύσωνας δεν είναι απλώς δυσφορία. Για τους ανθρώπους με καρδιαγγειακά νοσήματα, αποτελεί αποδεδειγμένο παράγοντα κινδύνου με μετρήσιμες συνέπειες. Μεγάλη μετα-ανάλυση 54 επιδημιολογικών μελετών σε 20 χώρες, που δημοσιεύτηκε στο The Lancet Planetary Health, έδειξε ότι οι καύσωνες αυξάνουν τη θνητότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα κατά περίπου 15% συγκριτικά με περιόδους φυσιολογικών θερμοκρασιών.
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Ο καύσωνας δεν είναι απλώς δυσφορία. Για τους ανθρώπους με καρδιαγγειακά νοσήματα, αποτελεί αποδεδειγμένο παράγοντα κινδύνου με μετρήσιμες συνέπειες. Μεγάλη μετα-ανάλυση 54 επιδημιολογικών μελετών σε 20 χώρες, που δημοσιεύτηκε στο The Lancet Planetary Health, έδειξε ότι οι καύσωνες αυξάνουν τη θνητότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα κατά περίπου 15% συγκριτικά με περιόδους φυσιολογικών θερμοκρασιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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