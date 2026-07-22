Πόσο επικίνδυνη είναι η ζέστη για την καρδιά – 8 μέτρα προστασίας

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο καύσωνας και η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελούν πραγματικούς, μετρήσιμους παράγοντες κινδύνου για την καρδιαγγειακή υγεία