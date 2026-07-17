Ενδομητρίωση: Τα συμπτώματα και οι σύγχρονες λύσεις για τον χρόνιο πόνο που επιμένει

Η ενδομητρίωση είναι μια συχνή γυναικολογική πάθηση κατά την οποία ιστός παρόμοιος με το ενδομήτριο αναπτύσσεται εκτός της μήτρας. Οι εστίες αυτές μπορεί να εντοπίζονται στις ωοθήκες, στις σάλπιγγες ή σε άλλες περιοχές της πυέλου και συχνά προκαλούν φλεγμονή και πόνο. Υπολογίζεται ότι επηρεάζει εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η διάγνωση καθυστερεί αρκετά χρόνια από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο πόνος. Πρόκειται όμως για έναν. Οι γυναίκες με ενδομητρίωση μπορεί να εμφανίζουν:Διαβάστε περισσότερα στο