Ενδομητρίωση: Τα συμπτώματα και οι σύγχρονες λύσεις για τον χρόνιο πόνο που επιμένει
Ενδομητρίωση: Τα συμπτώματα και οι σύγχρονες λύσεις για τον χρόνιο πόνο που επιμένει
O κ. Γεώργιος Μάτης, Νευροχειρουργός, Διευθυντής Τμήματος Επεμβατικής Αντιμετώπισης Πόνου & Σπαστικότητας- Νευροτροποποίησης, ΥΓΕΙΑ, εξηγεί τι είναι η ενδομητρίωση και πότε ο χρόνιος πυελικός πόνος χρειάζεται εξειδικευμένη αντιμετώπιση με σύγχρονες θεραπείες
Η ενδομητρίωση είναι μια συχνή γυναικολογική πάθηση κατά την οποία ιστός παρόμοιος με το ενδομήτριο αναπτύσσεται εκτός της μήτρας. Οι εστίες αυτές μπορεί να εντοπίζονται στις ωοθήκες, στις σάλπιγγες ή σε άλλες περιοχές της πυέλου και συχνά προκαλούν φλεγμονή και πόνο. Υπολογίζεται ότι επηρεάζει εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η διάγνωση καθυστερεί αρκετά χρόνια από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
Ποια είναι τα συχνότερα συμπτώματα;
Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο πόνος. Πρόκειται όμως για έναν πόνο που συχνά ξεπερνά κατά πολύ τη συνηθισμένη δυσφορία της περιόδου. Οι γυναίκες με ενδομητρίωση μπορεί να εμφανίζουν:
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Ποια είναι τα συχνότερα συμπτώματα;
Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο πόνος. Πρόκειται όμως για έναν πόνο που συχνά ξεπερνά κατά πολύ τη συνηθισμένη δυσφορία της περιόδου. Οι γυναίκες με ενδομητρίωση μπορεί να εμφανίζουν:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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