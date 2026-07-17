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Ενδομητρίωση: Τα συμπτώματα και οι σύγχρονες λύσεις για τον χρόνιο πόνο που επιμένει
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Ενδομητρίωση Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Ενδομητρίωση: Τα συμπτώματα και οι σύγχρονες λύσεις για τον χρόνιο πόνο που επιμένει

O κ. Γεώργιος Μάτης, Νευροχειρουργός, Διευθυντής Τμήματος Επεμβατικής Αντιμετώπισης Πόνου & Σπαστικότητας- Νευροτροποποίησης, ΥΓΕΙΑ, εξηγεί τι είναι η ενδομητρίωση και πότε ο χρόνιος πυελικός πόνος χρειάζεται εξειδικευμένη αντιμετώπιση με σύγχρονες θεραπείες

Ενδομητρίωση: Τα συμπτώματα και οι σύγχρονες λύσεις για τον χρόνιο πόνο που επιμένει
ygeiamou.gr team
Η ενδομητρίωση είναι μια συχνή γυναικολογική πάθηση κατά την οποία ιστός παρόμοιος με το ενδομήτριο αναπτύσσεται εκτός της μήτρας. Οι εστίες αυτές μπορεί να εντοπίζονται στις ωοθήκες, στις σάλπιγγες ή σε άλλες περιοχές της πυέλου και συχνά προκαλούν φλεγμονή και πόνο. Υπολογίζεται ότι επηρεάζει εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η διάγνωση καθυστερεί αρκετά χρόνια από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Ποια είναι τα συχνότερα συμπτώματα;

Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο πόνος. Πρόκειται όμως για έναν πόνο που συχνά ξεπερνά κατά πολύ τη συνηθισμένη δυσφορία της περιόδου. Οι γυναίκες με ενδομητρίωση μπορεί να εμφανίζουν:

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ygeiamou.gr team
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