Chatbot ερωτικοί σύντροφοι «τέλος» στην Κίνα – Οι αντιδράσεις των χρηστών
Chatbot ερωτικοί σύντροφοι «τέλος» στην Κίνα – Οι αντιδράσεις των χρηστών
Νέοι κανόνες περιορίζουν τα chatbot που προσομοιώνουν ερωτικές ή οικογενειακές σχέσεις, με στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος συναισθηματικής εξάρτησης των χρηστών
«Ένα τεράστιο κενό!»: Oι Kινέζοι χρήστες των chatbot που τροφοδοτούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη λένε αντίο σήμερα στους εικονικούς «συντρόφους» τους με την εφαρμογή νέων ρυθμίσεων εθνικής εμβέλειας που έχουν ως στόχο την μείωση των κινδύνων της συναισθηματικής εξάρτησης.
Το φαινόμενο των εικονικών ερωτικών συντρόφων κερδίζει έδαφος σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως πληθύνονται και τα άβαταρ με ανθρώπινη εμφάνιση που χρησιμοποιούνται τόσο για την πώληση προϊόντων όσο και για την προσομοίωση της παρουσίας προσώπου που δεν βρίσκεται στην ζωή.
Όμως αυτά τα διαδραστικά εργαλεία δεν πρέπει «να είναι υπερβολικά αρεστά στους χρήστες, να δημιουργούν συναισθηματική εξάρτηση, ούτε να βλάπτουν τις πραγματικές διαπροσωπικές σχέσεις», ορίζει το νέο κινεζικό ρυθμιστικό πλαίσιο.
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Το φαινόμενο των εικονικών ερωτικών συντρόφων κερδίζει έδαφος σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως πληθύνονται και τα άβαταρ με ανθρώπινη εμφάνιση που χρησιμοποιούνται τόσο για την πώληση προϊόντων όσο και για την προσομοίωση της παρουσίας προσώπου που δεν βρίσκεται στην ζωή.
Όμως αυτά τα διαδραστικά εργαλεία δεν πρέπει «να είναι υπερβολικά αρεστά στους χρήστες, να δημιουργούν συναισθηματική εξάρτηση, ούτε να βλάπτουν τις πραγματικές διαπροσωπικές σχέσεις», ορίζει το νέο κινεζικό ρυθμιστικό πλαίσιο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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