Τα δύο σημάδια ότι αυτή σχέση θα αντέξει στο χρόνο
Τα δύο σημάδια ότι αυτή σχέση θα αντέξει στο χρόνο
Η χημεία δεν αρκεί για μια σχέση που αντέχει στον χρόνο. Δείτε τις δύο βασικές ενδείξεις που, σύμφωνα με έναν ψυχολόγο, προβλέπουν τη μακροχρόνια συμβατότητα
Τα πρώτα καρδιοχτύπια οδηγούν στα πρώτα βήματα της σχέσης κι εμείς βρισκόμαστε στα ουράνια. Η έντονη έλξη, η χημεία και ο ενθουσιασμός επικρατούν ως συναισθήματα με αποτέλεσμα να επισκιάζουν ένα μελλοντικό, όμως βασικό, ερώτημα: έχει αυτή η σχέση τις βάσεις για να αντέξει στις προκλήσεις της καθημερινότητας;
Παρότι το πάθος αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο μιας ερωτικής σχέσης, ο Mark Travers, ψυχολόγος, επισημαίνει ότι δεν είναι αυτό που καθορίζει τη διάρκειά της. Η μακροχρόνια συντροφικότητα βασίζεται σε βαθύτερα χαρακτηριστικά, τα οποία γίνονται εμφανή όταν το αρχικό στάδιο του ενθουσιασμού αρχίζει να υποχωρεί. Σε άρθρο του στο Psychology Today αναλύει δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες που φαίνεται να προβλέπουν τη σταθερότητα μιας σχέσης.
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Παρότι το πάθος αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο μιας ερωτικής σχέσης, ο Mark Travers, ψυχολόγος, επισημαίνει ότι δεν είναι αυτό που καθορίζει τη διάρκειά της. Η μακροχρόνια συντροφικότητα βασίζεται σε βαθύτερα χαρακτηριστικά, τα οποία γίνονται εμφανή όταν το αρχικό στάδιο του ενθουσιασμού αρχίζει να υποχωρεί. Σε άρθρο του στο Psychology Today αναλύει δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες που φαίνεται να προβλέπουν τη σταθερότητα μιας σχέσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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