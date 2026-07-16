Τα δύο σημάδια ότι αυτή σχέση θα αντέξει στο χρόνο

Η χημεία δεν αρκεί για μια σχέση που αντέχει στον χρόνο. Δείτε τις δύο βασικές ενδείξεις που, σύμφωνα με έναν ψυχολόγο, προβλέπουν τη μακροχρόνια συμβατότητα