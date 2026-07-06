ΕΣΥ: Υψηλή θνησιμότητα από καρδιαγγειακά στη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς καρδιολόγους τα νησιά
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ΕΣΥ: Υψηλή θνησιμότητα από καρδιαγγειακά στη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς καρδιολόγους τα νησιά

Ελληνική μελέτη καταγράφει σημαντικές γεωγραφικές ανισότητες στη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα - Παράλληλα, εντοπίζονται σοβαρές ελλείψεις καρδιολόγων στο ΕΣΥ πολλών περιοχών

ΕΣΥ: Υψηλή θνησιμότητα από καρδιαγγειακά στη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς καρδιολόγους τα νησιά
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Σημαντικές ανισότητες στην κατανομή καρδιολογικής φροντίδας καθώς και στη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα σε δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) προκύπτουν από ελληνική μελέτη.

Η έρευνα, την οποία πραγματοποίησαν οι Δημοσθένης Παναγιωτάκος, Αντιγόνη Φάκα, Χρήστος Χαλκιάς και Χριστίνα Χρυσοχόου, είχε ως στόχο να αξιολογήσει τη γεωγραφική διακύμανση της διαθεσιμότητας καρδιολόγων στο ΕΣΥ και να εξετάσει τη γεωγραφική κατανομή τους σε συνδυασμό με την περιφερειακή θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Τα δεδομένα θνησιμότητας αφορούν στο έτος 2022 και αντλήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Το ίδιο και τα κοινωνικοοικονομικά και γεωγραφικά δεδομένα σε επίπεδο νομού. Ο αριθμός των καρδιολόγων που υπηρετούσαν σε δημόσια νοσοκομεία συλλέχθηκε από εθνικά επαγγελματικά μητρώα.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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