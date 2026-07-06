Κάνναβη στην εφηβεία: Υπερδιπλάσιος ο κίνδυνος ψύχωσης και διπολικής διαταραχής

Η χρήση κάνναβης στην εφηβεία συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο ψυχωσικών, διπολικών, καταθλιπτικών και αγχωδών διαταραχών μέχρι τη νεαρή ενήλικη ζωή, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη