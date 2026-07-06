Κάνναβη στην εφηβεία: Υπερδιπλάσιος ο κίνδυνος ψύχωσης και διπολικής διαταραχής
YGEIAMOU.GR
Κάνναβη Ψυχικές διαταραχές Εφηβεία

Κάνναβη στην εφηβεία: Υπερδιπλάσιος ο κίνδυνος ψύχωσης και διπολικής διαταραχής

Η χρήση κάνναβης στην εφηβεία συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο ψυχωσικών, διπολικών, καταθλιπτικών και αγχωδών διαταραχών μέχρι τη νεαρή ενήλικη ζωή, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη

Κάνναβη στην εφηβεία: Υπερδιπλάσιος ο κίνδυνος ψύχωσης και διπολικής διαταραχής
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα νέας μεγάλης μελέτης, σύμφωνα με τα οποία οι έφηβοι που κάνουν χρήση κάνναβης αντιμετωπίζουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρές ψυχικές διαταραχές μέχρι τη νεαρή ενήλικη ζωή.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Health Forum, διαπίστωσε ότι η χρήση κάνναβης κατά τον τελευταίο χρόνο στην εφηβεία συσχετίστηκε με υπερδιπλάσιο κίνδυνο ψυχωσικών και διπολικών διαταραχών, ενώ αυξημένος ήταν και ο κίνδυνος κατάθλιψης και αγχώδους διαταραχής.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης