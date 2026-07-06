Κάνναβη στην εφηβεία: Υπερδιπλάσιος ο κίνδυνος ψύχωσης και διπολικής διαταραχής
Κάνναβη στην εφηβεία: Υπερδιπλάσιος ο κίνδυνος ψύχωσης και διπολικής διαταραχής
Η χρήση κάνναβης στην εφηβεία συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο ψυχωσικών, διπολικών, καταθλιπτικών και αγχωδών διαταραχών μέχρι τη νεαρή ενήλικη ζωή, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα νέας μεγάλης μελέτης, σύμφωνα με τα οποία οι έφηβοι που κάνουν χρήση κάνναβης αντιμετωπίζουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρές ψυχικές διαταραχές μέχρι τη νεαρή ενήλικη ζωή.
Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Health Forum, διαπίστωσε ότι η χρήση κάνναβης κατά τον τελευταίο χρόνο στην εφηβεία συσχετίστηκε με υπερδιπλάσιο κίνδυνο ψυχωσικών και διπολικών διαταραχών, ενώ αυξημένος ήταν και ο κίνδυνος κατάθλιψης και αγχώδους διαταραχής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Health Forum, διαπίστωσε ότι η χρήση κάνναβης κατά τον τελευταίο χρόνο στην εφηβεία συσχετίστηκε με υπερδιπλάσιο κίνδυνο ψυχωσικών και διπολικών διαταραχών, ενώ αυξημένος ήταν και ο κίνδυνος κατάθλιψης και αγχώδους διαταραχής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα