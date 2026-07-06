Όχι εξαντλητικές δίαιτες, ούτε υπερβολική γυμναστική: Οι απλές συνήθειες που συνθέτουν το τρίπτυχο της αντιγήρανσης
YGEIAMOU.GR
Αντιγήρανση Βιολογική γήρανση

Όχι εξαντλητικές δίαιτες, ούτε υπερβολική γυμναστική: Οι απλές συνήθειες που συνθέτουν το τρίπτυχο της αντιγήρανσης

Μικρή διερευνητική μελέτη έδειξε ότι ένας απλός συνδυασμός καθημερινών συνηθειών συνδέθηκε με μικρή, αλλά μετρήσιμη αλλαγή σε δείκτη που αποτυπώνει τον ρυθμό γήρανσης του οργανισμού

Όχι εξαντλητικές δίαιτες, ούτε υπερβολική γυμναστική: Οι απλές συνήθειες που συνθέτουν το τρίπτυχο της αντιγήρανσης
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ένα μπολ με γιαούρτι μετά το πρωινό. Ένας περίπατος λίγες φορές την εβδομάδα. Μερικές πιο προσεκτικές επιλογές στο φαγητό, λιγότερα σνακ, λιγότερα σακχαρούχα ροφήματα. Τίποτα εντυπωσιακό, τίποτα ακραίο, τίποτα που να θυμίζει «αντιγηραντικό» πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων.

Κι όμως, σύμφωνα με μικρή νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Aging, αυτός ο απλός συνδυασμός φάνηκε να συνδέεται με μία μικρή, αλλά μετρήσιμη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός «τρέχει» βιολογικά στον χρόνο.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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