Όχι εξαντλητικές δίαιτες, ούτε υπερβολική γυμναστική: Οι απλές συνήθειες που συνθέτουν το τρίπτυχο της αντιγήρανσης

Μικρή διερευνητική μελέτη έδειξε ότι ένας απλός συνδυασμός καθημερινών συνηθειών συνδέθηκε με μικρή, αλλά μετρήσιμη αλλαγή σε δείκτη που αποτυπώνει τον ρυθμό γήρανσης του οργανισμού