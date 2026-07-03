Γιατί γερνάμε πιο γρήγορα απ΄ τους γονείς μας; Η επιστήμη έχει την απάντηση
YGEIAMOU.GR
Βιολογική γήρανση Βιολογική Ηλικία Καρκίνος Κύτταρα

Γιατί γερνάμε πιο γρήγορα απ΄ τους γονείς μας; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι νεότερες γενιές εμφανίζουν υψηλότερη βιολογική ηλικία από προηγούμενες, ενώ οι επιστήμονες εξετάζουν αν αυτό σχετίζεται με την αύξηση των περιστατικών καρκίνου πριν από τα 50

Γιατί γερνάμε πιο γρήγορα απ΄ τους γονείς μας; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ταχύτερα φαίνεται να γερνούν οι νεότερες γενιές σε σχέση με προηγούμενες, την ώρα που οι διαγνώσεις καρκίνου σε ανθρώπους κάτω των 50 ετών αυξάνονται διεθνώς.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine, άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1965 και 1974 εμφάνιζαν υψηλότερη βιολογική ηλικία σε σύγκριση με όσους γεννήθηκαν την περίοδο 1950-1954. Αντίστοιχη τάση παρατηρήθηκε και στους γεννημένους μεταξύ 1990 και 1999, σε σύγκριση με την ομάδα 1965-1969.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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