Ωνάσειο: Σε λειτουργία η πρώτη Κινητή Μονάδα ECMO στην Ελλάδα για βαρέως πάσχοντες καρδιοπαθείς

Η νέα κινητή μονάδα, με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο και εξειδικευμένη ομάδα, στοχεύει στην άμεση υποστήριξη βαρέως πασχόντων με καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια και τη δημιουργία οργανωμένου δικτύου παραπομπής μεταξύ νοσοκομείων