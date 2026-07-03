Ωνάσειο: Σε λειτουργία η πρώτη Κινητή Μονάδα ECMO στην Ελλάδα για βαρέως πάσχοντες καρδιοπαθείς
Ωνάσειο: Σε λειτουργία η πρώτη Κινητή Μονάδα ECMO στην Ελλάδα για βαρέως πάσχοντες καρδιοπαθείς
Η νέα κινητή μονάδα, με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο και εξειδικευμένη ομάδα, στοχεύει στην άμεση υποστήριξη βαρέως πασχόντων με καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια και τη δημιουργία οργανωμένου δικτύου παραπομπής μεταξύ νοσοκομείων
Το Ωνάσειο Νοσοκομείο προχωρά στην ανάπτυξη της πρώτης Κινητής Μονάδας ECMO (Εξωσωματική Μεμβράνη Οξυγόνωσης) στην Ελλάδα. Η νέα υπηρεσία εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ωνασείου για την αναβάθμιση της επείγουσας και εξειδικευμένης φροντίδας επιλεγμένων βαρέως πασχόντων ασθενών με καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια. Με τη λειτουργία της νέας Κινητής Μονάδας, το Ωνάσειο Νοσοκομείο έρχεται να καλύψει ένα χάσμα στη φροντίδα του βαρέως πάσχοντα ασθενή και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να χαραχθεί ένα δίκτυο παραπομπής μεταξύ των Νοσοκομείων στη χώρα μας.
Η Κινητή Μονάδα ECMO περιλαμβάνει νέο, ειδικά διασκευασμένο ασθενοφόρο που έχει σχεδιαστεί με βάση τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές, προσαρμοσμένες στα γεωγραφικά δεδομένα της Ελλάδας και στελεχώνεται από εξειδικευμένη και πιστοποιημένη διεπιστημονική ομάδα, που αποτελείται από Εντατικολόγο, Καρδιοχειρουργό, Νοσηλευτή και Ειδικό Εξωσωματικής Κυκλοφορίας.
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Η Κινητή Μονάδα ECMO περιλαμβάνει νέο, ειδικά διασκευασμένο ασθενοφόρο που έχει σχεδιαστεί με βάση τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές, προσαρμοσμένες στα γεωγραφικά δεδομένα της Ελλάδας και στελεχώνεται από εξειδικευμένη και πιστοποιημένη διεπιστημονική ομάδα, που αποτελείται από Εντατικολόγο, Καρδιοχειρουργό, Νοσηλευτή και Ειδικό Εξωσωματικής Κυκλοφορίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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