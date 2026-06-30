Άνοια: Η διατροφή που «σβήνει» τη φλεγμονή και προστατεύει τον εγκέφαλο
Άνοια: Η διατροφή που «σβήνει» τη φλεγμονή και προστατεύει τον εγκέφαλο
Ακόμη κι όταν οι εξετάσεις αίματος δείχνουν αυξημένο κίνδυνο της νόσου Αλτσχάιμερ, η σωστή διατροφή φαίνεται να προστατεύει τον εγκέφαλο. Δύο ερευνητές εξηγούν
Η υγιεινή διατροφή φαίνεται να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου άνοιας ακόμη και σε άτομα που εμφανίζουν πρώιμα σημάδια. Νέα μακροχρόνια μελέτη δείχνει ότι μια διατροφή που περιορίζει την χρόνια φλεγμονή στον οργανισμό συνδέεται με χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης άνοιας, δείχνοντας έτσι πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των διατροφικών συνηθειών στην υγεία του εγκεφάλου.
Εδώ είναι που οι εξετάσεις αίματος γίνονται ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας. Οι βιοδείκτες αίματος κυκλοφορούν στο αίμα μας σαν «κατάσκοποι» όπου μαρτυρούν τι συμβαίνει μέσα στον εγκέφαλο. Χάρη σε αυτούς, οι γιατροί μπορούν πια να δουν τα πρώιμα σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ, όπως την καταστροφή των νευρώνων, νωρίτερα από ποτέ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Εδώ είναι που οι εξετάσεις αίματος γίνονται ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας. Οι βιοδείκτες αίματος κυκλοφορούν στο αίμα μας σαν «κατάσκοποι» όπου μαρτυρούν τι συμβαίνει μέσα στον εγκέφαλο. Χάρη σε αυτούς, οι γιατροί μπορούν πια να δουν τα πρώιμα σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ, όπως την καταστροφή των νευρώνων, νωρίτερα από ποτέ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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