Άνοια: Η διατροφή που «σβήνει» τη φλεγμονή και προστατεύει τον εγκέφαλο
YGEIAMOU.GR
Άνοια Μεσογειακή Διατροφή Νόσος Αλτσχάιμερ Φλεγμονή

Άνοια: Η διατροφή που «σβήνει» τη φλεγμονή και προστατεύει τον εγκέφαλο

Ακόμη κι όταν οι εξετάσεις αίματος δείχνουν αυξημένο κίνδυνο της νόσου Αλτσχάιμερ, η σωστή διατροφή φαίνεται να προστατεύει τον εγκέφαλο. Δύο ερευνητές εξηγούν

Άνοια: Η διατροφή που «σβήνει» τη φλεγμονή και προστατεύει τον εγκέφαλο
ygeiamou.gr team
Η υγιεινή διατροφή φαίνεται να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου άνοιας ακόμη και σε άτομα που εμφανίζουν πρώιμα σημάδια. Νέα μακροχρόνια μελέτη δείχνει ότι μια διατροφή που περιορίζει την χρόνια φλεγμονή στον οργανισμό συνδέεται με χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης άνοιας, δείχνοντας έτσι πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των διατροφικών συνηθειών στην υγεία του εγκεφάλου.

Εδώ είναι που οι εξετάσεις αίματος γίνονται ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας. Οι βιοδείκτες αίματος κυκλοφορούν στο αίμα μας σαν «κατάσκοποι» όπου μαρτυρούν τι συμβαίνει μέσα στον εγκέφαλο. Χάρη σε αυτούς, οι γιατροί μπορούν πια να δουν τα πρώιμα σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ, όπως την καταστροφή των νευρώνων, νωρίτερα από ποτέ.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης