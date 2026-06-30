Άνοια: Η διατροφή που «σβήνει» τη φλεγμονή και προστατεύει τον εγκέφαλο

Ακόμη κι όταν οι εξετάσεις αίματος δείχνουν αυξημένο κίνδυνο της νόσου Αλτσχάιμερ, η σωστή διατροφή φαίνεται να προστατεύει τον εγκέφαλο. Δύο ερευνητές εξηγούν