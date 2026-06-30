«Κρατούσε τη γυναίκα από το λαιμό, εκείνη έκανε νόημα για βοήθεια»: Αυτόπτης περιγράφει πώς ο αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του στη Λεμεσό
«Κρατούσε τη γυναίκα από το λαιμό, εκείνη έκανε νόημα για βοήθεια»: Αυτόπτης περιγράφει πώς ο αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του στη Λεμεσό
«Φύγε, θα σε πυροβολήσω» είπε ο δράστης στον άνδρα που προσπάθησε να παρέμβει - Στη συνέχεια πυροβόλησε τη γυναίκα και αυτοκτόνησε
Σε τραγωδία εξελίχθηκε το επεισόδιο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Λεμεσό, όταν αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος στη ζωή του.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με την Αστυνομία, νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Ο αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός στη σκηνή. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι χρησιμοποιήθηκε το υπηρεσιακό του πιστόλι, ενώ η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη της Αστυνομίας και ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού.
Τις δραματικές στιγμές περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος ανέφερε ότι περνούσε από το σημείο με το αυτοκίνητό του γύρω στις 6.35 το πρωί, όταν άκουσε φωνές. Όπως είπε, έκανε επαναστροφή και τότε είδε έναν άνδρα να κρατά μια γυναίκα από τον λαιμό. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι προσπάθησε να παρέμβει, ζητώντας από τον άνδρα να αφήσει τη γυναίκα. Σύμφωνα με την περιγραφή του, εκείνος του απάντησε στην κυπριακή διάλεκτο: «Φύε που δαμαί, εν η γυναίκα μου», (φύγε από εδώ, είναι η γυναίκα μου).
Η γυναίκα, όπως είπε ο μάρτυρας, δεν μιλούσε, αλλά έκανε νόημα με το χέρι ότι ζητούσε βοήθεια. Ακολούθησαν δευτερόλεπτα τρόμου. Ο αστυνομικός, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, τράβηξε πιστόλι από τη μέση του, το έστρεψε προς τον μάρτυρα και τον απείλησε λέγοντάς του: «Φύε, εν να σε παίξω», (φύγε, θα σε πυροβολήσω).
«Μπροστά μου την έπαιξε», είπε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας την κυπριακή έκφραση για τον πυροβολισμό. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η γυναίκα δέχθηκε έναν πυροβολισμό στο κεφάλι και τρεις στο σώμα, ενώ αμέσως μετά ο άνδρας αυτοπυροβολήθηκε.
Κατά την ίδια περιγραφή, ο αστυνομικός φορούσε στολή. Ο μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι στο αυτοκίνητο η γυναίκα ήταν στη θέση του οδηγού και ο αστυνομικός στη θέση του συνοδηγού.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με την Αστυνομία, νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Ο αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός στη σκηνή. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι χρησιμοποιήθηκε το υπηρεσιακό του πιστόλι, ενώ η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη της Αστυνομίας και ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού.
«Έκανε νόημα ότι ζητούσε βοήθεια»
Τις δραματικές στιγμές περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος ανέφερε ότι περνούσε από το σημείο με το αυτοκίνητό του γύρω στις 6.35 το πρωί, όταν άκουσε φωνές. Όπως είπε, έκανε επαναστροφή και τότε είδε έναν άνδρα να κρατά μια γυναίκα από τον λαιμό. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι προσπάθησε να παρέμβει, ζητώντας από τον άνδρα να αφήσει τη γυναίκα. Σύμφωνα με την περιγραφή του, εκείνος του απάντησε στην κυπριακή διάλεκτο: «Φύε που δαμαί, εν η γυναίκα μου», (φύγε από εδώ, είναι η γυναίκα μου).
Η γυναίκα, όπως είπε ο μάρτυρας, δεν μιλούσε, αλλά έκανε νόημα με το χέρι ότι ζητούσε βοήθεια. Ακολούθησαν δευτερόλεπτα τρόμου. Ο αστυνομικός, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, τράβηξε πιστόλι από τη μέση του, το έστρεψε προς τον μάρτυρα και τον απείλησε λέγοντάς του: «Φύε, εν να σε παίξω», (φύγε, θα σε πυροβολήσω).
Πυροβολισμοί στη μέση του δρόμουΟ αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι αμέσως μετά ο άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα. Όπως περιέγραψε, όλα έγιναν έξω από σχολείο, στη μέση του δρόμου, μπροστά στα σταθμευμένα αυτοκίνητα.
«Μπροστά μου την έπαιξε», είπε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας την κυπριακή έκφραση για τον πυροβολισμό. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η γυναίκα δέχθηκε έναν πυροβολισμό στο κεφάλι και τρεις στο σώμα, ενώ αμέσως μετά ο άνδρας αυτοπυροβολήθηκε.
Κατά την ίδια περιγραφή, ο αστυνομικός φορούσε στολή. Ο μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι στο αυτοκίνητο η γυναίκα ήταν στη θέση του οδηγού και ο αστυνομικός στη θέση του συνοδηγού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα