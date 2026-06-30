Περίπου 59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές στη Βενεζουέλα από τους δίδυμος σεισμούς, λέει η NASA, κοντά στους 16.000 οι άστεγοι

Τι δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία που αντλήθηκαν από τον δορυφόρο Sentinel-1 - Πάνω από 1.700 οι νεκροί, δυσαρέσκεια για την καθυστερημένη κρατική βοήθεια στη Βενεζουέλα





Οι δίδυμοι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο, ήταν οι ισχυρότεροι που έχουν καταγραφεί στη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός ξεπερνά τους 1.700 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.









Investigadores de la @NASA calculan que 58,870 edificios fueron dañados o destruidos por los dos terremotos que azotaron el centro y el norte de Venezuela 🇻🇪

📹: Según la evaluación preliminar basada en imágenes de radar del Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea, hay cambios… pic.twitter.com/Q9mDfUu8wB — Fernando Pérez Corona (@ferperezcorona) June 30, 2026





Οι επιστήμονες διευκρινίζουν, πάντως, ότι πρόκειται για μια προκαταρκτική ταχεία εκτίμηση, η οποία καταγράφει απότομες μεταβολές στην επιφάνεια του εδάφους, συμβατές με εκτεταμένες καταστροφές. Όπως επισημαίνουν, τα στοιχεία πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά, καθώς δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί με επιτόπιες αυτοψίες.



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Από την πλευρά των αρχών της Βενεζουέλας, ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες, δήλωσε τη Δευτέρα ότι έχουν καταγραφεί ζημιές σε 855 κτίρια, εκ των οποίων τα 189 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς.



Η NASA υπογραμμίζει ότι οι δορυφόροι της διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, παρέχοντας εικόνες και δεδομένα που βοηθούν τα σωστικά συνεργεία να εκτιμήσουν την έκταση των ζημιών και να κατευθύνουν αποτελεσματικότερα τις επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας.



Δυσαρέσκεια για την καθυστερημένη κρατική βοήθεια



Την ίδια στιγμή, έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στη Βενεζουέλα για την καθυστέρηση της κρατικής βοήθειας στις περιοχές που επλήγησαν πριν από πέντε μέρες από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς.



Σχεδόν 59.000 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων που δημοσίευσε η NASA.Οι δίδυμοι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο, ήταν οι ισχυρότεροι που έχουν καταγραφεί στη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός ξεπερνά τους 1.700 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.Οι ερευνητές Κόρι Σερ και Τζέιμον βαν ντεν Χουκ από το Πανεπιστήμιο Πολιτείας του Όρεγκον εκτιμούν ότι περίπου 58.870 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν στις πληγείσες περιοχές. Η εκτίμηση βασίζεται σε δεδομένα ραντάρ που κατέγραψαν δορυφόροι στις 25 Ιουνίου, μία ημέρα μετά τους δύο φονικούς σεισμούς.Η ανάλυση αξιοποίησε στοιχεία από τον δορυφόρο Sentinel-1 του Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, ο οποίος διαθέτει ραντάρ υψηλής ανάλυσης για την καταγραφή μεταβολών στην επιφάνεια της Γης.Οι επιστήμονες διευκρινίζουν, πάντως, ότι πρόκειται για μια προκαταρκτική ταχεία εκτίμηση, η οποία καταγράφει απότομες μεταβολές στην επιφάνεια του εδάφους, συμβατές με εκτεταμένες καταστροφές. Όπως επισημαίνουν, τα στοιχεία πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά, καθώς δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί με επιτόπιες αυτοψίες.Από την πλευρά των αρχών της Βενεζουέλας, ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες, δήλωσε τη Δευτέρα ότι έχουν καταγραφεί ζημιές σε 855 κτίρια, εκ των οποίων τα 189 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς.Η NASA υπογραμμίζει ότι οι δορυφόροι της διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, παρέχοντας εικόνες και δεδομένα που βοηθούν τα σωστικά συνεργεία να εκτιμήσουν την έκταση των ζημιών και να κατευθύνουν αποτελεσματικότερα τις επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας.Την ίδια στιγμή, έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στη Βενεζουέλα για την καθυστέρηση της κρατικής βοήθειας στις περιοχές που επλήγησαν πριν από πέντε μέρες από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς.

Παράλληλα, οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων εξανεμίζονται, καθώς οι διασώσεις κάτω από τα συντρίμμια γίνονται πλέον εξαιρετικά σπάνιες.



Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, ανάμεσα στα θύματα ενδέχεται να βρίσκονται έως και 140 άνθρωποι που είχαν απελαθεί πρόσφατα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Οι περισσότεροι διέμεναν σε ξενοδοχείο που κατέρρευσε από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς μεγέθους την περασμένη Τετάρτη.



Με τη συμπλήρωση της πέμπτης ημέρας των επιχειρήσεων διάσωσης, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι σχεδόν 200 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, ενώ αρκετές εκατοντάδες ακόμη έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.



Ειδικοί εκτιμούν ότι ο μεγάλος αριθμός θυμάτων και οι περισσότεροι από 5.000 καταγεγραμμένους τραυματίες οφείλονται όχι μόνο στη σφοδρότητα των σεισμών, αλλά και στις χρόνιες ελλείψεις στην εφαρμογή των οικοδομικών κανονισμών, στις ανεπαρκείς αδειοδοτήσεις και στην πολυετή εγκατάλειψη των υποδομών κατά τις κυβερνήσεις των Ούγκο Τσάβες και Νικολάς Μαδούρο.



Διεθνής κινητοποίηση



Η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί για την παροχή βοήθειας, με το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπιστικής υποστήριξης να κατευθύνεται στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, η οποία υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές.



Οι αρχές της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν ότι 30 χώρες έχουν ήδη συνδράμει στις επιχειρήσεις, αποστέλλοντας περίπου 1.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, περισσότερους από 3.600 διασώστες και μέλη ομάδων υποστήριξης, καθώς και 118 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης.



Παρά τις τεράστιες προσπάθειες, παραμένει άγνωστος ο αριθμός των ανθρώπων που εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Σύμφωνα με ιστοσελίδες όπου συγγενείς δηλώνουν αγνοούμενα πρόσωπα, περίπου 45.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.



Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι, εκτός από τους 1.719 νεκρούς, έχουν καταγραφεί 5.034 τραυματίες, ενώ 15.866 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι.



Προβλήματα και στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις



Την ίδια ώρα, οι διακοπές ηλεκτροδότησης που σημειώθηκαν τη Δευτέρα εμπόδισαν την επαναλειτουργία διυλιστηρίου, πετροχημικού συγκροτήματος και άλλων μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην κεντρική Βενεζουέλα, προκαλώντας νέα προβλήματα στην ήδη δοκιμαζόμενη χώρα.