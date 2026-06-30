Δόμνα Μιχαηλίδου: Ξεκίνησε η καταβολή των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες

«Τα 150 ευρώ δεν είναι πανάκεια, αλλά είναι μια στήριξη», ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας