Γεωργιάδης: Ποιος ανακήρυξε τον Τσίπρα τον πιο έντιμο πρωθυπουργό; Με πόση ευκολία λέει τέτοια ψέματα
Γεωργιάδης: Ποιος ανακήρυξε τον Τσίπρα τον πιο έντιμο πρωθυπουργό; Με πόση ευκολία λέει τέτοια ψέματα
«Ο Τσίπρας κατέστρεψε μακιαβελικά έναν-έναν τους παλιούς στην Αριστερά, αν το ΠΑΣΟΚ πάει 3ο-4ο στις εκλογές θα τον ρίξουν τον Ανδρουλάκη»
Για τον Αλέξη Τσίπρα και το «σχέδιό του» για πολυδιάσπαση της Αριστεράς αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη για τον οποίο εκτίμησε ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι 3ο-4ο στις εκλογές «θα τον ρίξουν», μίλησε το πρωί της Τρίτης ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Όπως είπε στο Action24 «ο ιθύνων νουν της πολυδιάσπασης της Αριστεράς είναι ο Τσίπρας. Από όταν πήρε 23% έβαλε στο μυαλό του ένα σχέδιο. Για να επανέλθει έπρεπε να καταστρέψει τους παλιούς έναν-έναν πολύ μακιαβελικά. Αυτοί δεν κατάλαβαν ότι έπαιζαν το παιχνίδι του, του ούτε όταν ανέβαζαν τον Κασσελάκη ούτε όταν τον έριξαν. Μου έκανε εντύπωση πώς πέταξε τους παλαιούς συνεργάτες του (σ.σ. ο Τσιπρας)»
Μιλώντας για την ΕΛΑΣ είπε αρχικά ότι «θεωρώ παράνομο το όνομα και θα πέσει στον Άρειο Πάγο» και συμπλήρωσε ότι «είναι ΙΧ κόμμα του Τσίπρα. Τον άκουσα που είπε ότι το ποιους θα πάρει θα το αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα. Με πόση ευκολία λέει τέτοια ψέματα. Ποια όργανα Αλέξη μου; Υπάρχουν εκλεγμένα όργανα στην Αριστερή Συμπαράταξη και δεν το ήξερα; Θα διορίσει αυτός τα όργανα και δεν ντρέπεται να λέει τέτοια ψέματα στην τηλεόραση. ΙΧ κόμμα είναι, ας πει δεν έχω αποφασίσει ακόμα, είναι πιο έντιμο, να μην μας κοροϊδιεύει μπροστά στα μάτια μας»
Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε, επίσης, «εκνευριστικό» για τον Αλέξη Τσίπρα «να λέει ότι είμαι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός. Μπα; Ποιος τον ανακήρυξε; Κάναμε κάποιο δικαστήριο και βγάλαμε ως πιο έντιμο τον Τσίπρα; Το λέει σε μένα που πήγε να μας βάλει φυλακή με η σκευωρία Novartis. Μήπως μας ζήτησε συγγνώμη όταν αθωωθήκαμε;»
Σχολίασε, μάλιστα, πως «ο Τσίπρας πήρε 17,8% στις εκλογές το 2023 και αυτό θεωρήθηκε τραγωδία, αποτυχία, πανωλεθρία και την επόμενη ημέρα παραιτήθηκε. Δεν καταλαβαίνω γιατί το 2026 το δημοσκοπικό 18% είναι θρίαμβος. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος ως λογικό επιχείρημα; Δυναμική θα ήταν αν είχε 28%. Το μείζον είναι ότι ο Τσίπρας κατάφερε - και τον παραδέχομαι - το ποσοστό που θεωρήθηκε πανωλεθρία το 2023 να το κοιτάτε όλη σήμερα σαν θρίαμβο, αυτό είναι επικοινωνιακή επιτυχία».
Όσον αφορά, δε, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε «δεν πιστεύω ότι μπορεί να αμφισβητηθεί προ των εκλογών, δεν θα ήταν και σωστό. Τον αμφισβήτησαν, κέρδισε, έχει το δικαίωμα να φτάσει στις εθνικές εκλογές. Αν με ρωτάτε θα αποτύχει, δεν έχω αμφιβολία, όταν πάει 3ος-4ος θα γίνουν τα πάντα, θα τον ρίξουν».
Όπως είπε στο Action24 «ο ιθύνων νουν της πολυδιάσπασης της Αριστεράς είναι ο Τσίπρας. Από όταν πήρε 23% έβαλε στο μυαλό του ένα σχέδιο. Για να επανέλθει έπρεπε να καταστρέψει τους παλιούς έναν-έναν πολύ μακιαβελικά. Αυτοί δεν κατάλαβαν ότι έπαιζαν το παιχνίδι του, του ούτε όταν ανέβαζαν τον Κασσελάκη ούτε όταν τον έριξαν. Μου έκανε εντύπωση πώς πέταξε τους παλαιούς συνεργάτες του (σ.σ. ο Τσιπρας)»
Μιλώντας για την ΕΛΑΣ είπε αρχικά ότι «θεωρώ παράνομο το όνομα και θα πέσει στον Άρειο Πάγο» και συμπλήρωσε ότι «είναι ΙΧ κόμμα του Τσίπρα. Τον άκουσα που είπε ότι το ποιους θα πάρει θα το αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα. Με πόση ευκολία λέει τέτοια ψέματα. Ποια όργανα Αλέξη μου; Υπάρχουν εκλεγμένα όργανα στην Αριστερή Συμπαράταξη και δεν το ήξερα; Θα διορίσει αυτός τα όργανα και δεν ντρέπεται να λέει τέτοια ψέματα στην τηλεόραση. ΙΧ κόμμα είναι, ας πει δεν έχω αποφασίσει ακόμα, είναι πιο έντιμο, να μην μας κοροϊδιεύει μπροστά στα μάτια μας»
Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε, επίσης, «εκνευριστικό» για τον Αλέξη Τσίπρα «να λέει ότι είμαι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός. Μπα; Ποιος τον ανακήρυξε; Κάναμε κάποιο δικαστήριο και βγάλαμε ως πιο έντιμο τον Τσίπρα; Το λέει σε μένα που πήγε να μας βάλει φυλακή με η σκευωρία Novartis. Μήπως μας ζήτησε συγγνώμη όταν αθωωθήκαμε;»
Σχολίασε, μάλιστα, πως «ο Τσίπρας πήρε 17,8% στις εκλογές το 2023 και αυτό θεωρήθηκε τραγωδία, αποτυχία, πανωλεθρία και την επόμενη ημέρα παραιτήθηκε. Δεν καταλαβαίνω γιατί το 2026 το δημοσκοπικό 18% είναι θρίαμβος. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος ως λογικό επιχείρημα; Δυναμική θα ήταν αν είχε 28%. Το μείζον είναι ότι ο Τσίπρας κατάφερε - και τον παραδέχομαι - το ποσοστό που θεωρήθηκε πανωλεθρία το 2023 να το κοιτάτε όλη σήμερα σαν θρίαμβο, αυτό είναι επικοινωνιακή επιτυχία».
Όσον αφορά, δε, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε «δεν πιστεύω ότι μπορεί να αμφισβητηθεί προ των εκλογών, δεν θα ήταν και σωστό. Τον αμφισβήτησαν, κέρδισε, έχει το δικαίωμα να φτάσει στις εθνικές εκλογές. Αν με ρωτάτε θα αποτύχει, δεν έχω αμφιβολία, όταν πάει 3ος-4ος θα γίνουν τα πάντα, θα τον ρίξουν».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα