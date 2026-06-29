Δυσκολίες στην ούρηση; Όταν δεν φταίει ο προστάτης
Δυσκολίες στην ούρηση; Όταν δεν φταίει ο προστάτης
Η δύσκολη ούρηση δεν αποτελεί φυσιολογικό επακόλουθο της ηλικίας ούτε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με αυτοδιάγνωση, λέει ο επίκουρος καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ, κ. Μιχαήλ Σαμαρίνας. Η έγκαιρη αξιολόγηση από ουρολόγο μπορεί να αναδείξει την πραγματική αιτία των συμπτωμάτων και να οδηγήσει στην κατάλληλη θεραπεία πριν εμφανιστούν επιπλοκές
Όταν ένας άνδρας παρατηρεί ότι η ούρησή του δεν είναι πλέον όπως παλιά, η πρώτη σκέψη είναι συνήθως ο προστάτης. Η αδύναμη ροή των ούρων, η καθυστέρηση στην έναρξη της ούρησης, η ανάγκη να πιέσει για να ουρήσει ή το αίσθημα ότι η κύστη δεν αδειάζει πλήρως θεωρούνται σχεδόν συνώνυμα της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη.
Αν και η υπερπλασία του προστάτη αποτελεί πράγματι μία από τις συχνότερες αιτίες συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα στους άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας, δεν είναι η μόνη. Στην πραγματικότητα, η δύσκολη ούρηση είναι ένα σύμπτωμα και όχι διάγνωση, και μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικές παθήσεις που απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση.
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Αν και η υπερπλασία του προστάτη αποτελεί πράγματι μία από τις συχνότερες αιτίες συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα στους άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας, δεν είναι η μόνη. Στην πραγματικότητα, η δύσκολη ούρηση είναι ένα σύμπτωμα και όχι διάγνωση, και μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικές παθήσεις που απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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