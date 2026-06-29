Δυσκολίες στην ούρηση; Όταν δεν φταίει ο προστάτης

Η δύσκολη ούρηση δεν αποτελεί φυσιολογικό επακόλουθο της ηλικίας ούτε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με αυτοδιάγνωση, λέει ο επίκουρος καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ, κ. Μιχαήλ Σαμαρίνας. Η έγκαιρη αξιολόγηση από ουρολόγο μπορεί να αναδείξει την πραγματική αιτία των συμπτωμάτων και να οδηγήσει στην κατάλληλη θεραπεία πριν εμφανιστούν επιπλοκές