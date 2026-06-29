Παράταση στις αιτήσεις γιατρών του ΕΣΥ που επιθυμούν να ανοίξουν ιδιωτικό ιατρείο
Παράταση στις αιτήσεις γιατρών του ΕΣΥ που επιθυμούν να ανοίξουν ιδιωτικό ιατρείο
Το Υπουργείο Υγείας έδωσε παράταση έως τις 31 Ιουλίου για τις αιτήσεις ειδικευόμενων γιατρών που θέλουν να ασκούν ιδιωτικό έργο παράλληλα με την απασχόλησή τους στο ΕΣΥ
Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων έδωσε το Υπουργείο Υγείας στους ειδικευόμενους γιατρούς που επιθυμούν να ασκούν ιδιωτικό έργο παράλληλα με την εργασία τους στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Συγκεκριμένα, οι ειδικευόμενοι γιατροί του ΕΣΥ έχουν πλέον τη δυνατότητα έως τα τέλη Ιουλίου και, πιο συγκεκριμένα, έως τις 31 Ιουλίου, να καταθέσουν τη σχετική αίτηση ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα το δεύτερο εξάμηνο του έτους να ανοίξουν ιδιωτικό ιατρείο ή να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα.
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Συγκεκριμένα, οι ειδικευόμενοι γιατροί του ΕΣΥ έχουν πλέον τη δυνατότητα έως τα τέλη Ιουλίου και, πιο συγκεκριμένα, έως τις 31 Ιουλίου, να καταθέσουν τη σχετική αίτηση ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα το δεύτερο εξάμηνο του έτους να ανοίξουν ιδιωτικό ιατρείο ή να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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