Παράταση στις αιτήσεις γιατρών του ΕΣΥ που επιθυμούν να ανοίξουν ιδιωτικό ιατρείο

Το Υπουργείο Υγείας έδωσε παράταση έως τις 31 Ιουλίου για τις αιτήσεις ειδικευόμενων γιατρών που θέλουν να ασκούν ιδιωτικό έργο παράλληλα με την απασχόλησή τους στο ΕΣΥ