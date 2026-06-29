Ο γυναικολόγος μιλά για τη σημασία της AMH στον έλεγχο της γονιμότητας

Τι είναι η ΑΜΗ και τι μας δείχνει; Απαντά ο κ. Βασίλης Κελλάρης Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Αναπαραγωγής, πρόεδρος του «Υγεία IVF Εμβρυογένεσις», διδάκτωρ του ΕΚΠΑ στο vidcast του ygeiamou με θέμα τη γονιμότητα