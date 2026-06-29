Ο γυναικολόγος μιλά για τη σημασία της AMH στον έλεγχο της γονιμότητας
Ο γυναικολόγος μιλά για τη σημασία της AMH στον έλεγχο της γονιμότητας
Τι είναι η ΑΜΗ και τι μας δείχνει; Απαντά ο κ. Βασίλης Κελλάρης Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Αναπαραγωγής, πρόεδρος του «Υγεία IVF Εμβρυογένεσις», διδάκτωρ του ΕΚΠΑ στο vidcast του ygeiamou με θέμα τη γονιμότητα
Η γονιμότητα και η σχέση της με την αναπαραγωγική υγεία αποτελεί ένα κρίσιμο θέμα που επηρεάζει καθοριστικά τον οικογενειακό προγραμματισμό.
Σήμερα γνωρίζουμε ότι η μέτρηση της Αντιμυλλέριου Ορμόνης (AMH) βοηθά τις γυναίκες να κατανοήσουν καλύτερα το γόνιμο «απόθεμά» τους.
Τι ακριβώς είναι η ΑΜΗ και τι μας δείχνει; Τις απαντήσεις δίνει ο κ. Βασίλης Κελλάρης Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Αναπαραγωγής, πρόεδρος του «Υγεία IVF Εμβρυογένεσις», διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο vidcast του ygeiamou με θέμα τη γονιμότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σήμερα γνωρίζουμε ότι η μέτρηση της Αντιμυλλέριου Ορμόνης (AMH) βοηθά τις γυναίκες να κατανοήσουν καλύτερα το γόνιμο «απόθεμά» τους.
Τι ακριβώς είναι η ΑΜΗ και τι μας δείχνει; Τις απαντήσεις δίνει ο κ. Βασίλης Κελλάρης Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Αναπαραγωγής, πρόεδρος του «Υγεία IVF Εμβρυογένεσις», διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο vidcast του ygeiamou με θέμα τη γονιμότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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