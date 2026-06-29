Έσβησε η φωτιά στα «Αμερικάνικα» στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Θεσσαλονίκη

Έσβησε η φωτιά στα «Αμερικάνικα» στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης

Στο σημείο επιχείρησαν επιχειρούν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα

Έσβησε η φωτιά στα «Αμερικάνικα» στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης
UPD:
Έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε περιοχή του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην περιοχή «Αμερικάνικα», προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 21:40 για πυρκαγιά που έκαιγε ξηρά χόρτα κοντά σε κολώνα ηλεκτροδότησης. Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα, καταφέρνοντας να περιορίσουν και στη συνέχεια να σβήσουν τη φωτιά κάτι που κατάφεραν περίπου περίπου στις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας.

Εξαιτίας του περιστατικού σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή, ενώ οι αρχές δέχθηκαν κλήσεις για τρεις έως τέσσερις περιπτώσεις εγκλωβισμένων σε ανελκυστήρες, λόγω της διακοπής του ρεύματος.



Παρά την κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ανησυχία για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή της.
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