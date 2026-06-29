Δείτε βίντεο: Ασθενοφόρο πήρε φωτιά στην Αττική Οδό, απομακρύνθηκαν πλήρωμα και ασθενής με ασφάλεια
ΕΛΛΑΔΑ
Αττική Οδός Ασθενοφόρο Φωτιά Τροχαία

Δείτε βίντεο: Ασθενοφόρο πήρε φωτιά στην Αττική Οδό, απομακρύνθηκαν πλήρωμα και ασθενής με ασφάλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες, αργά το απόγευμα γύρω στις 19:30 ένα ασθενοφόρο που μετέφερε τραυματία πήρε φωτιά λόγω μηχανικής βλάβης

Δείτε βίντεο: Ασθενοφόρο πήρε φωτιά στην Αττική Οδό, απομακρύνθηκαν πλήρωμα και ασθενής με ασφάλεια
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Μια περιπέτεια με αίσιο τέλος χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Αστυνομίας, εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, αργά το απόγευμα γύρω στις 19:30 ένα ασθενοφόρο που μετέφερε τραυματία πήρε φωτιά λόγω μηχανικής βλάβης.

Χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες της Τροχαίας Αττικής Οδού, που επενέβη άμεσα για άλλη μια φορά, όλοι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

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Λόγω του συμβάντος υπήρξε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, για την ασφάλεια των οδηγών των υπόλοιπων οχημάτων που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο σημείο.
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