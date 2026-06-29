Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει συνεχώς, η αξία των σπουδών δεν κρίνεται μόνο από το πτυχίο αλλά από τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις προοπτικές που προσφέρουν.
Δείτε βίντεο: Ασθενοφόρο πήρε φωτιά στην Αττική Οδό, απομακρύνθηκαν πλήρωμα και ασθενής με ασφάλεια
Δείτε βίντεο: Ασθενοφόρο πήρε φωτιά στην Αττική Οδό, απομακρύνθηκαν πλήρωμα και ασθενής με ασφάλεια
Σύμφωνα με πληροφορίες, αργά το απόγευμα γύρω στις 19:30 ένα ασθενοφόρο που μετέφερε τραυματία πήρε φωτιά λόγω μηχανικής βλάβης
Μια περιπέτεια με αίσιο τέλος χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Αστυνομίας, εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Αττική Οδό.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, αργά το απόγευμα γύρω στις 19:30 ένα ασθενοφόρο που μετέφερε τραυματία πήρε φωτιά λόγω μηχανικής βλάβης.
Χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες της Τροχαίας Αττικής Οδού, που επενέβη άμεσα για άλλη μια φορά, όλοι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
Δείτε βίντεο
Λόγω του συμβάντος υπήρξε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, για την ασφάλεια των οδηγών των υπόλοιπων οχημάτων που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο σημείο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, αργά το απόγευμα γύρω στις 19:30 ένα ασθενοφόρο που μετέφερε τραυματία πήρε φωτιά λόγω μηχανικής βλάβης.
Χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες της Τροχαίας Αττικής Οδού, που επενέβη άμεσα για άλλη μια φορά, όλοι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
Δείτε βίντεο
Λόγω του συμβάντος υπήρξε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, για την ασφάλεια των οδηγών των υπόλοιπων οχημάτων που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο σημείο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα