Γάμος έγινε viral στην Εύβοια: Γαμπρός, νύφη και καλεσμένοι πήγαν με τρακτέρ στην εκκλησία, βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Γάμος ΄Τρακτέρ

Γάμος έγινε viral στην Εύβοια: Γαμπρός, νύφη και καλεσμένοι πήγαν με τρακτέρ στην εκκλησία, βίντεο και φωτογραφίες

Μπροστά στο τρακτέρ κάθονταν η νύφη και ο γαμπρός, ενώ στην καρότσα βρίσκονταν όλοι οι φίλοι τους από το Βέλγιο, τραγουδώντας, γελώντας και απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της ξεχωριστής αυτής εμπειρίας

Γάμος έγινε viral στην Εύβοια: Γαμπρός, νύφη και καλεσμένοι πήγαν με τρακτέρ στην εκκλησία, βίντεο και φωτογραφίες
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Μια αξέχαστη γαμήλια γιορτή στήθηκε στην Οκτωνιά Ευβοίας, όπου ένα ζευγάρι που ζει μόνιμα στο Βέλγιο επέλεξε να παντρευτεί στον τόπο καταγωγής του γαμπρού, διατηρώντας ζωντανή τη σύνδεσή του με τις ελληνικές του ρίζες.

Όπως αναφέρει το evima.gr, το μυστήριο τελέστηκε στο πανέμορφο εξωκλήσι της Ζωοδόχου Πηγής «Τσούκα» στην Οκτωνιά, παρουσία συγγενών και φίλων που ταξίδεψαν τόσο από την Ελλάδα όσο και από το Βέλγιο για να ζήσουν αυτή τη μοναδική στιγμή.

Την παράσταση έκλεψαν οι φίλοι του ζευγαριού από το Βέλγιο, οι οποίοι αγκάλιασαν με ενθουσιασμό την ελληνική παράδοση. Η μετακίνηση από το σπίτι προς την εκκλησία και στη συνέχεια προς το κέντρο της γαμήλιας δεξίωσης έγινε με τρακτέρ. Μπροστά στο τρακτέρ κάθονταν η νύφη και ο γαμπρός, ενώ στην καρότσα βρίσκονταν όλοι οι φίλοι τους από το Βέλγιο, τραγουδώντας, γελώντας και απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της ξεχωριστής αυτής εμπειρίας.

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Γάμος με τρακτέρ στην Εύβοια

Γάμος έγινε viral στην Εύβοια: Γαμπρός, νύφη και καλεσμένοι πήγαν με τρακτέρ στην εκκλησία, βίντεο και φωτογραφίες

Γάμος έγινε viral στην Εύβοια: Γαμπρός, νύφη και καλεσμένοι πήγαν με τρακτέρ στην εκκλησία, βίντεο και φωτογραφίες
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Το κέφι συνεχίστηκε αμείωτο και στο γαμήλιο γλέντι. Οι Βέλγοι καλεσμένοι δεν περιορίστηκαν μόνο στους ελληνικούς χορούς, αλλά παρουσίασαν και παραδοσιακούς χορούς της πατρίδας τους, δημιουργώντας ένα μοναδικό πολιτιστικό «πάντρεμα» που ενθουσίασε όλους τους παρευρισκόμενους. Με τον αυθορμητισμό, τη ζωντάνια και τη συμμετοχή τους σε κάθε στιγμή της βραδιάς, κέρδισαν το πιο θερμό χειροκρότημα και έγιναν η ψυχή του γλεντιού.

Ήταν ένας γάμος που ένωσε δύο χώρες, δύο κουλτούρες και πολλούς ανθρώπους σε μια γιορτή γεμάτη χαμόγελα, μουσική, χορό και αυθεντική ελληνική φιλοξενία, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τη ζήσουν.
4 ΣΧΟΛΙΑ

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