Νέα θεραπεία για όσους υποφέρουν από ίλιγγο – Από το φαρμακευτικό «οπλοστάσιο» της ημικρανίας
Νέα θεραπεία για όσους υποφέρουν από ίλιγγο – Από το φαρμακευτικό «οπλοστάσιο» της ημικρανίας
Μια κατηγορία φαρμάκων που χρησιμοποιείται ήδη για την ημικρανία φαίνεται πως μπορούν να μειώσουν τη ζάλη και την απώλεια ισορροπίας βελτιώνοντας σημαντικά την καθημερινότητα των ανθρώπων που υποφέρουν από ιλίγγους
Μια κατηγορία φαρμάκων που χρησιμοποιείται ήδη για τη θεραπεία της ημικρανίας μπορεί επίσης να βοηθήσει άτομα με ίλιγγο, μια πάθηση που προκαλεί επαναλαμβανόμενα επεισόδια ζάλης. Νέα έρευνα υποδηλώνει ότι οι γκεπάντες (gepants), που διατίθενται ως δισκία για από του στόματος λήψη ή ρινικά σπρέι, ενδέχεται να προσφέρουν μια αποτελεσματική και καλά ανεκτή επιλογή για ασθενείς των οποίων τα κύρια συμπτώματα αφορούν στην ισορροπία και όχι μόνο στον πονοκέφαλο. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Otolaryngology – Head and Neck Surgery, ενισχύουν το ενδιαφέρον για θεραπείες που στοχεύουν στο πεπτίδιο που σχετίζεται με το γονίδιο της καλσιτονίνης (CGRP), ένα μόριο που συνδέεται στενά με τις κρίσεις ημικρανίας.
Ο ίλιγγος συχνά δεν διαγιγνώσκεται και δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς. Τα άτομα που υποφέρουν ενδέχεται να βιώνουν ξαφνική ζάλη, αίσθηση περιστροφής, απώλεια ισορροπίας, ναυτία και ευαισθησία στην κίνηση, συμπτώματα που επηρεάζουν την εργασία, την οδήγηση, τις κοινωνικές δραστηριότητες και, γενικότερα, τις καθημερινές συνήθειες.
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Ο ίλιγγος συχνά δεν διαγιγνώσκεται και δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς. Τα άτομα που υποφέρουν ενδέχεται να βιώνουν ξαφνική ζάλη, αίσθηση περιστροφής, απώλεια ισορροπίας, ναυτία και ευαισθησία στην κίνηση, συμπτώματα που επηρεάζουν την εργασία, την οδήγηση, τις κοινωνικές δραστηριότητες και, γενικότερα, τις καθημερινές συνήθειες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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