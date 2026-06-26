Νέα θεραπεία για όσους υποφέρουν από ίλιγγο – Από το φαρμακευτικό «οπλοστάσιο» της ημικρανίας

Μια κατηγορία φαρμάκων που χρησιμοποιείται ήδη για την ημικρανία φαίνεται πως μπορούν να μειώσουν τη ζάλη και την απώλεια ισορροπίας βελτιώνοντας σημαντικά την καθημερινότητα των ανθρώπων που υποφέρουν από ιλίγγους