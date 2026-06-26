Σχέσεις: Είναι αλήθεια ότι μας έλκει ένας συγκεκριμένος «τύπος» συντρόφου; Τι δείχνουν οι μελέτες
Σχέσεις: Είναι αλήθεια ότι μας έλκει ένας συγκεκριμένος «τύπος» συντρόφου; Τι δείχνουν οι μελέτες
Οι άνθρωποι τείνουν να επιλέγουν συντρόφους με παρόμοια χαρακτηριστικά ή, μήπως, η έλξη είναι θέμα τύχης; Τι προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία
Πόσο αυθόρμητη και απρόβλεπτη είναι η έλξη που νιώθει ένας άνθρωπος για έναν άλλο; Μήπως έχουμε πράγματι την τάση να μας «τραβάει» ένας συγκεκριμένος «τύπος» ή πρόκειται απλώς για μια ιδέα βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μας;
Όπως φαίνεται, η επιστήμη έχει αρχίσει να δίνει απαντήσεις, τις οποίες παρουσιάζει ο Δρ. Justin J. Lehmiller στο Psychology Today.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως φαίνεται, η επιστήμη έχει αρχίσει να δίνει απαντήσεις, τις οποίες παρουσιάζει ο Δρ. Justin J. Lehmiller στο Psychology Today.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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