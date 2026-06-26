Σχέσεις: Είναι αλήθεια ότι μας έλκει ένας συγκεκριμένος «τύπος» συντρόφου; Τι δείχνουν οι μελέτες

Οι άνθρωποι τείνουν να επιλέγουν συντρόφους με παρόμοια χαρακτηριστικά ή, μήπως, η έλξη είναι θέμα τύχης; Τι προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία