Σχέσεις: Είναι αλήθεια ότι μας έλκει ένας συγκεκριμένος «τύπος» συντρόφου; Τι δείχνουν οι μελέτες
YGEIAMOU.GR
Σχέσεις Έλξη

Σχέσεις: Είναι αλήθεια ότι μας έλκει ένας συγκεκριμένος «τύπος» συντρόφου; Τι δείχνουν οι μελέτες

Οι άνθρωποι τείνουν να επιλέγουν συντρόφους με παρόμοια χαρακτηριστικά ή, μήπως, η έλξη είναι θέμα τύχης; Τι προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία

Σχέσεις: Είναι αλήθεια ότι μας έλκει ένας συγκεκριμένος «τύπος» συντρόφου; Τι δείχνουν οι μελέτες
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Πόσο αυθόρμητη και απρόβλεπτη είναι η έλξη που νιώθει ένας άνθρωπος για έναν άλλο; Μήπως έχουμε πράγματι την τάση να μας «τραβάει» ένας συγκεκριμένος «τύπος» ή πρόκειται απλώς για μια ιδέα βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μας;

Όπως φαίνεται, η επιστήμη έχει αρχίσει να δίνει απαντήσεις, τις οποίες παρουσιάζει ο Δρ. Justin J. Lehmiller στο Psychology Today.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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