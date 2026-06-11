Ο παντοδύναμος κόκκινος χυμός που νικά τη φλεγμονή – Τι περιέχει
Ο παντοδύναμος κόκκινος χυμός που νικά τη φλεγμονή – Τι περιέχει
Το πειραματικό ρόφημα δοκιμάστηκε σε ενήλικες με παχυσαρκία και συνδέθηκε με μετρήσιμες αλλαγές στους δείκτες φλεγμονής μέσα σε έναν μήνα
Ένας χυμός ντομάτας εμπλουτισμένος με ισοφλαβόνες σόγιας ενδέχεται να περιορίζει ορισμένους δείκτες χρόνιας φλεγμονής σε ανθρώπους με παχυσαρκία, υποστηρίζει μικρή κλινική μελέτη στις ΗΠΑ.
Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Ohio State University και του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας και δημοσιεύθηκε στο Molecular Nutrition & Food Research, εξέτασε αν ο συνδυασμός λυκοπενίου και ενώσεων της σόγιας μπορεί να προκαλέσει μετρήσιμες αλλαγές στον οργανισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Ohio State University και του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας και δημοσιεύθηκε στο Molecular Nutrition & Food Research, εξέτασε αν ο συνδυασμός λυκοπενίου και ενώσεων της σόγιας μπορεί να προκαλέσει μετρήσιμες αλλαγές στον οργανισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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