Ο παντοδύναμος κόκκινος χυμός που νικά τη φλεγμονή – Τι περιέχει
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Φλεγμονή Χυμός ντομάτας Σόγια Παχυσαρκία

Ο παντοδύναμος κόκκινος χυμός που νικά τη φλεγμονή – Τι περιέχει

Το πειραματικό ρόφημα δοκιμάστηκε σε ενήλικες με παχυσαρκία και συνδέθηκε με μετρήσιμες αλλαγές στους δείκτες φλεγμονής μέσα σε έναν μήνα

Ο παντοδύναμος κόκκινος χυμός που νικά τη φλεγμονή – Τι περιέχει
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ένας χυμός ντομάτας εμπλουτισμένος με ισοφλαβόνες σόγιας ενδέχεται να περιορίζει ορισμένους δείκτες χρόνιας φλεγμονής σε ανθρώπους με παχυσαρκία, υποστηρίζει μικρή κλινική μελέτη στις ΗΠΑ.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Ohio State University και του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας και δημοσιεύθηκε στο Molecular Nutrition & Food Research, εξέτασε αν ο συνδυασμός λυκοπενίου και ενώσεων της σόγιας μπορεί να προκαλέσει μετρήσιμες αλλαγές στον οργανισμό.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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