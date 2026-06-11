Ο παντοδύναμος κόκκινος χυμός που νικά τη φλεγμονή – Τι περιέχει

Το πειραματικό ρόφημα δοκιμάστηκε σε ενήλικες με παχυσαρκία και συνδέθηκε με μετρήσιμες αλλαγές στους δείκτες φλεγμονής μέσα σε έναν μήνα