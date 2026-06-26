Εστία μικροβίων τα γένια; H επιστήμη λύνει το μυστήριο της «βρώμικης» γενειάδας
Εστία μικροβίων τα γένια; H επιστήμη λύνει το μυστήριο της «βρώμικης» γενειάδας
Είναι τελικά τα γένια φωλιά μικροβίων ή πρόκειται για συκοφαντίες όσων ανδρών δεν τα προτιμούν; Ένας καθηγητής βάζει τα πράγματα στη θέση τους
Για τις περισσότερες γυναίκες, ένας άντρας με γένια παραμένει ακαταμάχητος, ένα σύμβολο γοητείας, ωριμότητας και αυτοπεποίθησης. Πίσω, όμως, από αυτή την εικόνα ένας άλλος μύθος επιμένει: ότι τα γένια είναι λιγότερο υγιεινά και αποτελούν εστία μικροβίων. Πόσο αληθινή είναι τελικά αυτή η αντίληψη; Οι επιστημονικές μελέτες δίνουν μια μάλλον διαφορετική απάντηση.
Σύμφωνα με τον John Tregoning, καθηγητή Ανοσολογίας Εμβολίων στο Imperial College του Λονδίνου, αρκετές μελέτες έχουν καταγράψει ότι πολλές φορές οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τους άνδρες με γένια ως λιγότερο καθαρούς. Χαρακτηριστική είναι μια έρευνα που έδειξε ότι πελάτες εστιατορίων αξιολογούσαν τους σερβιτόρους με γένια ως πιο «βρώμικους» σε σχέση με τους ξυρισμένους συναδέλφους τους.
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Σύμφωνα με τον John Tregoning, καθηγητή Ανοσολογίας Εμβολίων στο Imperial College του Λονδίνου, αρκετές μελέτες έχουν καταγράψει ότι πολλές φορές οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τους άνδρες με γένια ως λιγότερο καθαρούς. Χαρακτηριστική είναι μια έρευνα που έδειξε ότι πελάτες εστιατορίων αξιολογούσαν τους σερβιτόρους με γένια ως πιο «βρώμικους» σε σχέση με τους ξυρισμένους συναδέλφους τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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