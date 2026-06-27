Η «ξεχασμένη» προπόνηση ισορροπίας που γυμνάζει ταυτόχρονα σώμα και μυαλό

Η personal trainer, Σοφία Περδίκη αναλύει τα οφέλη της προπόνησης ισορροπίας για τον έλεγχο του σώματος και τη λειτουργία του εγκεφάλου