Η «ξεχασμένη» προπόνηση ισορροπίας που γυμνάζει ταυτόχρονα σώμα και μυαλό
Η «ξεχασμένη» προπόνηση ισορροπίας που γυμνάζει ταυτόχρονα σώμα και μυαλό
Η personal trainer, Σοφία Περδίκη αναλύει τα οφέλη της προπόνησης ισορροπίας για τον έλεγχο του σώματος και τη λειτουργία του εγκεφάλου
*Γράφει η personal trainer, Σοφία Περδίκη
Όταν μιλάμε για fitness, οι περισσότεροι σκεφτόμαστε βάρη, τρέξιμο, μυϊκή ενδυνάμωση ή απώλεια λίπους. Υπάρχει όμως μια μορφή άσκησης που συνήθως παραβλέπεται, παρά το γεγονός ότι μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τη φυσική απόδοση αλλά και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Πρόκειται για την προπόνηση ισορροπίας, γνωστή διεθνώς ως balance training.
Για πολλά χρόνια η προπόνηση ισορροπίας θεωρούνταν εργαλείο αποκατάστασης τραυματισμών ή μέθοδος πρόληψης πτώσεων στους ηλικιωμένους. Σήμερα, η επιστήμη αποκαλύπτει ότι η αξία της είναι πολύ μεγαλύτερη. Η συστηματική εξάσκηση της ισορροπίας φαίνεται να ενεργοποιεί νευρολογικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με τη μνήμη, τον προσανατολισμό στον χώρο, την προσοχή και την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όταν μιλάμε για fitness, οι περισσότεροι σκεφτόμαστε βάρη, τρέξιμο, μυϊκή ενδυνάμωση ή απώλεια λίπους. Υπάρχει όμως μια μορφή άσκησης που συνήθως παραβλέπεται, παρά το γεγονός ότι μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τη φυσική απόδοση αλλά και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Πρόκειται για την προπόνηση ισορροπίας, γνωστή διεθνώς ως balance training.
Για πολλά χρόνια η προπόνηση ισορροπίας θεωρούνταν εργαλείο αποκατάστασης τραυματισμών ή μέθοδος πρόληψης πτώσεων στους ηλικιωμένους. Σήμερα, η επιστήμη αποκαλύπτει ότι η αξία της είναι πολύ μεγαλύτερη. Η συστηματική εξάσκηση της ισορροπίας φαίνεται να ενεργοποιεί νευρολογικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με τη μνήμη, τον προσανατολισμό στον χώρο, την προσοχή και την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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