Στα νοκ άουτ του Μουντιάλ το Πράσινο Ακρωτήρι μετά το 0-0 με τη Σαουδική Αραβία, δείτε βίντεο

Οι «Μπλε Καρχαρίες» συνδύασαν την πρώτη συμμετοχή τους σε τελική φάση με την πρόκριση στους «32», πέρασαν δεύτεροι στον 8ο όμιλο, κλείνοντας ραντεβού με την Αργεντινή