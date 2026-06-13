Αντικαταθλιπτικά: Αξίζει να τα παίρνουμε για περισσότερο από ένα χρόνο; Μελέτη απαντά

Νέες αμφιβολίες σχετικά με τηφαρμάκων εγείρει μια εκτενής ανασκόπηση της διαθέσιμης επιστημονικής βιβλιογραφίας, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, ενώ οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία φαίνεται να αυξάνονται με τη διάρκεια χρήσης.Η κλινική ανασκόπηση, στην οποία συμμετείχαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας και το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ, δημοσιεύθηκε στοκαι προτρέπει σε, τουλάχιστονΣύμφωνα με τους συγγραφείς, υπάρχουνμετά τον πρώτο χρόνο θεραπείας.Διαβάστε περισσότερα στο