Αντικαταθλιπτικά: Αξίζει να τα παίρνουμε για περισσότερο από ένα χρόνο; Μελέτη απαντά
Αντικαταθλιπτικά: Αξίζει να τα παίρνουμε για περισσότερο από ένα χρόνο; Μελέτη απαντά
Ερευνητές από την Αυστραλία αμφισβητούν τα οφέλη της μακροχρόνιας χρήσης αντικαταθλιπτικών, ζητώντας πιο συχνή επανεξέταση της θεραπείας
Νέες αμφιβολίες σχετικά με τη μακροχρόνια χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων εγείρει μια εκτενής ανασκόπηση της διαθέσιμης επιστημονικής βιβλιογραφίας, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη της θεραπείας πέραν των 12 μηνών είναι περιορισμένα, ενώ οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία φαίνεται να αυξάνονται με τη διάρκεια χρήσης.
Η κλινική ανασκόπηση, στην οποία συμμετείχαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας και το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ, δημοσιεύθηκε στο Australian Journal of General Practice και προτρέπει σε τακτική επανεκτίμηση της ανάγκης συνέχισης της αγωγής, τουλάχιστον κάθε έξι μήνες.
Σύμφωνα με τους συγγραφείς, υπάρχουν ελάχιστα ισχυρά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα αντικαταθλιπτικά προλαμβάνουν αποτελεσματικά την υποτροπή της κατάθλιψης μετά τον πρώτο χρόνο θεραπείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η κλινική ανασκόπηση, στην οποία συμμετείχαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας και το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ, δημοσιεύθηκε στο Australian Journal of General Practice και προτρέπει σε τακτική επανεκτίμηση της ανάγκης συνέχισης της αγωγής, τουλάχιστον κάθε έξι μήνες.
Σύμφωνα με τους συγγραφείς, υπάρχουν ελάχιστα ισχυρά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα αντικαταθλιπτικά προλαμβάνουν αποτελεσματικά την υποτροπή της κατάθλιψης μετά τον πρώτο χρόνο θεραπείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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