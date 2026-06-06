Ασφαλιστικά πακέτα για ένα καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα – Ενημερωθείτε
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Ασφάλιση οχημάτων Ιδιωτική ασφάλιση Καλοκαίρι Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Ασφαλιστικά πακέτα για ένα καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα – Ενημερωθείτε

Ένα τροχαίο, μια βλάβη ή μια αιφνίδια ασθένεια στις διακοπές μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο γρήγορα, όταν ο ασφαλισμένος γνωρίζει τις παροχές και τα πρώτα βήματα χρήσης του συμβολαίου του

Ασφαλιστικά πακέτα για ένα καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα – Ενημερωθείτε
Γιάννης Βερμισσώ
Σε ρυθμό καλοκαιριού αρχίζουν να κινούνται οι άνθρωποι ανά τον κόσμο. Εντείνεται η εξωστρέφεια, πραγματοποιούνται μικρές ή μεγάλες μετακινήσεις, υπάρχουν αυξημένες αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ταξίδια και τόσα άλλα που συνοδεύουν τη θερινή περίοδο.

Ωστόσο, στον νέο αυτό ρυθμό αυξάνονται και οι πιθανότητες απρόοπτων θεμάτων ή ατυχημάτων, στα οποία η ιδιωτική ασφάλιση έχει σημαντικό ρόλο και παρουσία.

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Γιάννης Βερμισσώ
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