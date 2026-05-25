Συνταγογράφηση υπό διάλυση: Εξέταση σπέρματος σε γυναίκα καταγγέλλουν οι εργαστηριακοί γιατροί
Η ΠΟΕΡΓΙ καταγγέλλει σοβαρά κενά στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, παρουσιάζοντας παραπεμπτικό με παράλογες εξετάσεις που, παρ’ όλα αυτά, μπορούν να εκτελεστούν και να αποζημιωθούν
Το διάτρητο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αποκαλύπτουν οι εργαστηριακοί γιατροί με δοκιμή που έκαναν σε παραπεμπτικό, αποκαλύπτοντας τη δυνατότητα να γράψει ένας γιατρός ό,τι θέλει σε όποιον θέλει.
«Η εικόνα είναι ντροπιαστική. Δεν πρόκειται για απλή τεχνική αστοχία. Πρόκειται για απόδειξη ότι η συνταγογράφηση των εργαστηριακών εξετάσεων παραμένει, επί της ουσίας, ξέφραγο αμπέλι», σημειώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Γιατρών (ΠΟΕΡΓΙ), κοινοποιώντας τη φωτογραφία από ένα παραπεμπτικό που ετοιμάστηκε χωρίς να απευθύνεται σε συγκεκριμένο ασθενή. Οι εξετάσεις συνταγογραφήθηκαν μόνο για να φανεί ότι δεν υπάρχουν πραγματικά φίλτρα που να εμποδίζουν την κατασπατάληση δαπάνης.
