Πόσο κινδυνεύει η Ευρώπη από Έμπολα, γρίπη των πτηνών και ιό του Δυτικού Νείλου
Πόσο κινδυνεύει η Ευρώπη από Έμπολα, γρίπη των πτηνών και ιό του Δυτικού Νείλου
Πώς διαμορφώνεται η επιδημιολογική εικόνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) σε Αφρική, Ασία και Ευρώπη, καθώς και ποια είναι η εκτίμηση κινδύνου για την ΕΕ/ΕΟΧ
Τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον ιό Έμπολα, τη γρίπη των πτηνών και τον ιό του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) στην εβδομαδιαία έκθεσή του.
1. Επιδημία του ιού Έμπολα
Συνολικά 875 επιβεβαιωμένα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων 202 θανάτων, είχαν αναφερθεί έως τις 18 Ιουνίου 2026 στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, καταγράφηκαν 40 νέα περιστατικά και τέσσερις επιπλέον θάνατοι.
Στην Ουγκάντα, αντίστοιχα, έχουν αναφερθεί 19 κρούσματα και δύο απώλειες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
1. Επιδημία του ιού Έμπολα
Συνολικά 875 επιβεβαιωμένα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων 202 θανάτων, είχαν αναφερθεί έως τις 18 Ιουνίου 2026 στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, καταγράφηκαν 40 νέα περιστατικά και τέσσερις επιπλέον θάνατοι.
Στην Ουγκάντα, αντίστοιχα, έχουν αναφερθεί 19 κρούσματα και δύο απώλειες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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