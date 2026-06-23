Πόσο κινδυνεύει η Ευρώπη από Έμπολα, γρίπη των πτηνών και ιό του Δυτικού Νείλου

Τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τονπαρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC)Συνολικάεπιβεβαιωμένα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένωνθανάτων, είχαν αναφερθεί έως τις 18 Ιουνίου 2026 στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο,Στην, αντίστοιχα, έχουν αναφερθείκρούσματα καιαπώλειες.Διαβάστε περισσότερα στο