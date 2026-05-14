Τζόγος: Οι άνδρες παρασύρονται πιο εύκολα από τις διαφημίσεις στα social media
Οι διαφημίσεις τζόγου στα social media στοχεύουν και επηρεάζουν κυρίως το νεαρό ανδρικό κοινό, σύμφωνα με νέα μελέτη
Οι νεαροί άνδρες αποτελούν βασικό κοινό των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών στα social media σε ποσοστό πάνω από το διπλάσιο σε σχέση με τις γυναίκες, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.
Ανάλυση διαφημίσεων σε πλατφόρμες της Meta
Οι συγκεκριμένοι ερευνητές ανέλυσαν 411 διαφημίσεις από 88 αδειοδοτημένους παρόχους τζόγου στην Ιρλανδία και διαπίστωσαν ότι οι νεαροί άνδρες εκτέθηκαν σε αυτές 2,3 φορές περισσότερο από τις γυναίκες στις πλατφόρμες της Meta (Facebook και Instagram), ακόμη κι όταν οι διαφημίσεις δεν στόχευαν αποκλειστικά άνδρες. Έρευνες επίσης υποδεικνύουν ένα «dose-response» φαινόμενο: περισσότερη έκθεση στη διαφήμιση οδηγεί σε μεγαλύτερη ενασχόληση με τον τζόγο και κατά συνέπεια σε μεγαλύτερες επιπτώσεις.
