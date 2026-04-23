Αγαπηδάκη: Ποιο είναι το πρώτο εμβόλιο που ζητούν οι πολίτες από τις ΚΟΜΥ
Αγαπηδάκη: Ποιο είναι το πρώτο εμβόλιο που ζητούν οι πολίτες από τις ΚΟΜΥ
Το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα είναι εκείνο που ζητούν συχνότερα οι πολίτες κατά τις επισκέψεις των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ), καθώς, όπως είπε η κυρία Αγαπηδάκη, γνωρίζουν πόσο επώδυνη μπορεί να είναι η νόσος
Επένδυση υψηλής απόδοσης χαρακτήρισε τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς στην Ελλάδα η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας σε σχετικό πάνελ στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
«Έχουμε έναν κλειστό προϋπολογισμό για τα εμβόλια και δεν έχουν clawback (αυτόματες επιστροφές)», σημείωσε η κυρία Αγαπηδάκη, τονίζοντας ότι η δαπάνη της Πολιτείας έχει αυξηθεί στα 250 εκατ. ευρώ.
«Έχουμε έναν κλειστό προϋπολογισμό για τα εμβόλια και δεν έχουν clawback (αυτόματες επιστροφές)», σημείωσε η κυρία Αγαπηδάκη, τονίζοντας ότι η δαπάνη της Πολιτείας έχει αυξηθεί στα 250 εκατ. ευρώ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
