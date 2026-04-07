Πώς η γιόγκα βοηθά τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού – Η ειδικός εξηγεί
Σε έναν κόσμο που συχνά μοιάζει έντονος και απρόβλεπτος για τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, η γιόγκα προσφέρει κάτι πολύτιμο: έναν χώρο ηρεμίας, αποδοχής και σταδιακής εξέλιξης
*Γράφει η κυρία Λίλια Αγάθου, ψυχοπαιδαγωγός και δασκάλα θεραπευτικής γιόγκα
Η γιόγκα τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται ως μια ιδιαίτερα αποτελεσματική συμπληρωματική προσέγγιση για την υποστήριξη παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Μέσα από τη σύνδεση κίνησης, αναπνοής και ενσυνειδητότητας, προσφέρει ένα ασφαλές και δομημένο περιβάλλον όπου τα παιδιά μπορούν να εξερευνήσουν το σώμα τους, να αυτορρυθμιστούν και να ενισχύσουν βασικές αναπτυξιακές δεξιότητες.
Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της γιόγκα είναι η ενίσχυση της αισθητηριακής επεξεργασίας. Πολλά παιδιά με αυτισμό βιώνουν τον κόσμο γύρω τους με διαφορετικό τρόπο, παρουσιάζοντας είτε υπερευαισθησία είτε μειωμένη ανταπόκριση σε αισθητηριακά ερεθίσματα. Μέσα από ήπιες στάσεις και ελεγχόμενες κινήσεις, η γιόγκα προσφέρει στο σώμα την απαραίτητη πίεση και διάταση, συμβάλλοντας στη ρύθμιση του νευρικού συστήματος και στη βελτίωση της σωματικής επίγνωσης.
