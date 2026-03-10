Οι ανοιξιάτικες αλλεργίες είναι ήδη εδώ – Πώς να προλάβετε τα συμπτώματα
Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η περίοδος κυκλοφορίας της γύρης και των αλλεργιών όχι μόνο εντείνεται, αλλά και επιμηκύνεται και δίνουν συμβουλές για να προλάβετε τα συμπτώματα και να απολαύσετε την άνοιξη
Ξεκινά πάντα με ένα διακριτικό «γαργαλητό» στη μύτη. Ακολουθεί το φτέρνισμα. Ύστερα, δακρύζουν τα μάτια. Είναι τότε που οι εμπειρότεροι αναγνωρίζουν τα σημάδια: Ξεκινά η περίοδος των αλλεργιών. Τα τελευταία χρόνια, διαφαίνεται ότι αυτή η εποχή έρχεται όλο και νωρίτερα. Για πολλούς ανθρώπους, αυτό σημαίνει ότι έχει έρθει η ώρα να εξοπλιστούν με χαρτομάντιλα και αντιισταμινικά.
Γιατί αυξάνεται η γύρη
Αρκετοί περιβαλλοντικοί παράγοντες -θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, άνεμος, παγετός- καθορίζουν την ποσότητα γύρης που καταλήγει στον αέρα κάθε άνοιξη.
