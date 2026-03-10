Ελλείψεις φαρμάκων: 3 λόγοι που είναι «άδεια» τα φαρμακεία – Τι πρέπει να γίνει
Υπουργείο Υγείας και ΕΟΦ λαμβάνουν μέτρα, όπως συστήματα παρακολούθησης φαρμάκων, πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης και έκτακτες εισαγωγές για την αντιμετώπιση του προβλήματος
Πρόβλημα παραμένουν οι ελλείψεις φαρμάκων στην ελληνική αγορά, με τους φαρμακοποιούς να ζητούν παρέμβαση από τις ευρωπαϊκές αρχές. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προβαίνει συχνά σε ανακοινώσεις για περιορισμένη διαθεσιμότητα σκευασμάτων, με την τελευταία να αφορά σε 80 φάρμακα και το διάστημα έως τις 22 Μαΐου.
Το θέμα των ελλείψεων είναι πολυπαραγοντικό, όπως έχει τονιστεί πολλές φορές από τους αρμόδιους στη χώρα μας, τρεις όμως λόγοι φαίνεται να είναι οι πιο σημαντικοί σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), μάλιστα, προχώρησε σε παρέμβαση στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε η «Pharmaceutical Group of the European Union» στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Όπως σημειώνουν οι φαρμακοποιοί, στην Ελλάδα λείπουν πρωτότυπα φάρμακα, ενώ άλλες βόρειες χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν το ίδιο θέμα με γενόσημα.
