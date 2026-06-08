Έρευνα και έγκαιρη διάγνωση δίνουν ελπίδα για τους παιδιατρικούς όγκους εγκεφάλου
Έρευνα και έγκαιρη διάγνωση δίνουν ελπίδα για τους παιδιατρικούς όγκους εγκεφάλου
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Όγκων Εγκεφάλου, η Φλόγα αναδεικνύει τις προκλήσεις, τα ύποπτα συμπτώματα και τις εξελίξεις που δίνουν ελπίδα στα παιδιά και τις οικογένειές τους
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Όγκων Εγκεφάλου (τιμάται στις 8 Ιουνίου), ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια Φλόγα ενώνει τη φωνή του με τη διεθνή κοινότητα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τους όγκους του εγκεφάλου στα παιδιά και τους εφήβους.
«Σήμερα, τιμούμε τα παιδιά που δίνουν ή έδωσαν τη δική τους μάχη με έναν όγκο εγκεφάλου, τις οικογένειές τους που στέκονται καθημερινά δίπλα τους, αλλά και όλους τους επαγγελματίες υγείας και ερευνητές που εργάζονται για ένα καλύτερο μέλλον. Η γνώση, η έρευνα και η συνεργασία αποτελούν τα ισχυρότερα εργαλεία μας για να προσφέρουμε στα παιδιά με όγκους εγκεφάλου περισσότερες θεραπευτικές επιλογές, καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη ελπίδα για το αύριο. Η κοινωνία κι πολιτεία οφείλει να σταθεί αρωγός στον αγώνα των παιδιών, των οικογενειών τους και των επιστημόνων», αναφέρει ο Σύλλογος Φλόγα στην ανακοίνωσή του.
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«Σήμερα, τιμούμε τα παιδιά που δίνουν ή έδωσαν τη δική τους μάχη με έναν όγκο εγκεφάλου, τις οικογένειές τους που στέκονται καθημερινά δίπλα τους, αλλά και όλους τους επαγγελματίες υγείας και ερευνητές που εργάζονται για ένα καλύτερο μέλλον. Η γνώση, η έρευνα και η συνεργασία αποτελούν τα ισχυρότερα εργαλεία μας για να προσφέρουμε στα παιδιά με όγκους εγκεφάλου περισσότερες θεραπευτικές επιλογές, καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη ελπίδα για το αύριο. Η κοινωνία κι πολιτεία οφείλει να σταθεί αρωγός στον αγώνα των παιδιών, των οικογενειών τους και των επιστημόνων», αναφέρει ο Σύλλογος Φλόγα στην ανακοίνωσή του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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