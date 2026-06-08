Έρευνα και έγκαιρη διάγνωση δίνουν ελπίδα για τους παιδιατρικούς όγκους εγκεφάλου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Όγκων Εγκεφάλου, η Φλόγα αναδεικνύει τις προκλήσεις, τα ύποπτα συμπτώματα και τις εξελίξεις που δίνουν ελπίδα στα παιδιά και τις οικογένειές τους