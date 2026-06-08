Chatbots σε ρόλο παιχνιδιού ή ψυχολόγου για παιδιά και εφήβους – Τι ανησυχεί τους ειδικούς
Chatbots σε ρόλο παιχνιδιού ή ψυχολόγου για παιδιά και εφήβους – Τι ανησυχεί τους ειδικούς
Τα chatbots μπαίνουν όλο και πιο συχνά στη ζωή παιδιών και εφήβων, προσφέροντας συντροφιά, ψυχαγωγία, ακόμη και συναισθηματική υποστήριξη. Οι ειδικοί, όμως, προειδοποιούν για κινδύνους σχετικά με την ιδιωτικότητα, την ψυχική υγεία και την ανάπτυξη
Ένα μαλακό αρκουδάκι που χαιρετά ένα παιδί με ένα ενθουσιώδες «Γεια σου, φιλαράκο μου!» μπορεί να μοιάζει με εικόνα από παιδικό παραμύθι. Στην πραγματικότητα, όμως, τέτοια παιχνίδια αποτελούν πλέον μέρος μιας νέας γενιάς προϊόντων που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Μιλούν, ακούνε, λένε ιστορίες, παίζουν παιχνίδια και απαντούν στα παιδιά με τρόπους που συχνά μοιάζουν εντυπωσιακά ανθρώπινοι.
Τα παιχνίδια αυτά είναι ήδη διαθέσιμα στο διαδίκτυο και συχνά προωθούνται ως εκπαιδευτικοί βοηθοί, «χωρίς οθόνη» σύντροφοι για παιδιά άνω των 3 ετών. Την ίδια ώρα, πολλοί έφηβοι στρέφονται όλο και περισσότερο σε chatbots τεχνητής νοημοσύνης για συναισθηματική υποστήριξη ή συμβουλές ψυχικής υγείας. Οι δύο τάσεις προκαλούν ανησυχία στους ειδικούς, καθώς τα παιδιά αρχίζουν να αλληλεπιδρούν με μηχανές σχεδιασμένες να ακούγονται στοργικές, διαθέσιμες και ανθρώπινες.
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Τα παιχνίδια αυτά είναι ήδη διαθέσιμα στο διαδίκτυο και συχνά προωθούνται ως εκπαιδευτικοί βοηθοί, «χωρίς οθόνη» σύντροφοι για παιδιά άνω των 3 ετών. Την ίδια ώρα, πολλοί έφηβοι στρέφονται όλο και περισσότερο σε chatbots τεχνητής νοημοσύνης για συναισθηματική υποστήριξη ή συμβουλές ψυχικής υγείας. Οι δύο τάσεις προκαλούν ανησυχία στους ειδικούς, καθώς τα παιδιά αρχίζουν να αλληλεπιδρούν με μηχανές σχεδιασμένες να ακούγονται στοργικές, διαθέσιμες και ανθρώπινες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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