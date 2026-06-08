Chatbots σε ρόλο παιχνιδιού ή ψυχολόγου για παιδιά και εφήβους – Τι ανησυχεί τους ειδικούς

Τα chatbots μπαίνουν όλο και πιο συχνά στη ζωή παιδιών και εφήβων, προσφέροντας συντροφιά, ψυχαγωγία, ακόμη και συναισθηματική υποστήριξη. Οι ειδικοί, όμως, προειδοποιούν για κινδύνους σχετικά με την ιδιωτικότητα, την ψυχική υγεία και την ανάπτυξη