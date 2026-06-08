Οι 8 παρατάξεις που κονταροχτυπιούνται στις εκλογές του ΙΣΑ

Με ενδιαφέρον αναμένονται οι επικείμενεςτων Ιατρικών Συλλόγων της χώρας που θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Κυριακή, 14 Ιουνίου. Στον απόηχο των πρόσφατων γεγονότων με τις τελευταίες αρχαιρεσίες τουκαι τη … διπλή ακύρωση των εκλογών του από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, οι γιατροί προσέρχονται στις κάλπες να εκλέξουν τους κατά τόπους εκπροσώπους τους αλλά και τους εκλέκτορες για τον ΠΙΣ οι οποίοι και θα βγάλουν το νέο ΔΣ τον ερχόμενο Οκτώβριο.Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει όχι μόνο το ιατρικό λειτούργημα αλλά και ο χώρος του δημόσιου συστήματος υγείας στη χώρα μας φέρνει πληθώρα υποψηφίων στη «μάχη» της εκλογής.Στον μεγαλύτερο Ιατρικό Σύλλογο της χώρας, τον«κονταροχτυπιούνται», με τους υποψηφίους να έχουν εδώ και ημέρες μπει για τα καλά σε … προεκλογικούς ρυθμούς, με επισκέψεις σε δομές υγείας, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημόσιες τοποθετήσεις.Διαβάστε περισσότερα στο