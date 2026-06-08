Οι 8 παρατάξεις που κονταροχτυπιούνται στις εκλογές του ΙΣΑ
Οι 8 παρατάξεις που κονταροχτυπιούνται στις εκλογές του ΙΣΑ
Οι εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων πραγματοποιούνται στις 14 Ιουνίου, με αυξημένο ενδιαφέρον - Για την ανάδειξη του νέου ΔΣ του ΙΣΑ συμμετέχουν 8 παρατάξεις
Με ενδιαφέρον αναμένονται οι επικείμενες εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας που θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Κυριακή, 14 Ιουνίου. Στον απόηχο των πρόσφατων γεγονότων με τις τελευταίες αρχαιρεσίες του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και τη … διπλή ακύρωση των εκλογών του από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, οι γιατροί προσέρχονται στις κάλπες να εκλέξουν τους κατά τόπους εκπροσώπους τους αλλά και τους εκλέκτορες για τον ΠΙΣ οι οποίοι και θα βγάλουν το νέο ΔΣ τον ερχόμενο Οκτώβριο.
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει όχι μόνο το ιατρικό λειτούργημα αλλά και ο χώρος του δημόσιου συστήματος υγείας στη χώρα μας φέρνει πληθώρα υποψηφίων στη «μάχη» της εκλογής.
Στον μεγαλύτερο Ιατρικό Σύλλογο της χώρας, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ), οκτώ παρατάξεις «κονταροχτυπιούνται», με τους υποψηφίους να έχουν εδώ και ημέρες μπει για τα καλά σε … προεκλογικούς ρυθμούς, με επισκέψεις σε δομές υγείας, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημόσιες τοποθετήσεις.
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Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει όχι μόνο το ιατρικό λειτούργημα αλλά και ο χώρος του δημόσιου συστήματος υγείας στη χώρα μας φέρνει πληθώρα υποψηφίων στη «μάχη» της εκλογής.
Στον μεγαλύτερο Ιατρικό Σύλλογο της χώρας, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ), οκτώ παρατάξεις «κονταροχτυπιούνται», με τους υποψηφίους να έχουν εδώ και ημέρες μπει για τα καλά σε … προεκλογικούς ρυθμούς, με επισκέψεις σε δομές υγείας, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημόσιες τοποθετήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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