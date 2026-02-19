«Πρωταγωνιστές» τα καλλυντικά στον τζίρο 5,05 δισ. ευρώ του 2025 σε φαρμακευτικά είδη
YGEIAMOU.GR
Σε χρονιά ανόδου ο τζίρος του 2025 των ειδικευμένων καταστημάτων που διαθέτουν φαρμακευτικά είδη με «πρωταγωνιστές» τα καλλυντικά

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Σταθερά ανοδικά κινήθηκαν μέσα στο 2025 οι κλάδοι του λιανεμπορίου που συνδέονται άμεσα με την υγεία και την προσωπική φροντίδα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων. Σε μια χρονιά όπου ο συνολικός τζίρος αυξήθηκε κατά 2,0% (στα 74,85 δισ. ευρώ), οι κατηγορίες της υγείας κράτησαν θετικό πρόσημο – με «πρωταγωνιστή» τα καλλυντικά.

Φαρμακεία: Στα 5,05 δισ. ευρώ ο ετήσιος τζίρος

Το λιανικό εμπόριο των φαρμακευτικών προϊόντων κατέγραψε κύκλο εργασιών 5,05 δισ. ευρώ το 2025, από 4,89 δισ. ευρώ το 2024 (+3,2%). Ο κλάδος παραμένει από τις ναυαρχίδες του λιανεμπορίου, με μερίδιο 6,7% στο σύνολο του τζίρου.

