Καινοτομία: Η Ασία οδηγεί την παγκόσμια κούρσα της έρευνας – Πού βρίσκεται η Ευρώπη
Οι παγκόσμιες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη αυξάνονται, με την Κίνα να ξεπερνά τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να αναζητά ρυθμό επιτάχυνσης, σύμφωνα με διεθνή στοιχεία
Η παγκόσμια κούρσα της καινοτομίας αλλάζει γεωγραφία. Η Ασία ενισχύει σταθερά τη θέση της στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D), με χώρες της να καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο στις επενδύσεις, ενώ η Ευρώπη διατηρεί σημαντική παρουσία αλλά με ηπιότερη δυναμική.
Σύμφωνα με δεδομένα του Global Innovation Index 2025, που αποτυπώνει τα στοιχεία για το 2024, η συνολική παγκόσμια δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη ανέρχεται περίπου στα 2,87 τρισεκατομμύρια δολάρια, με την Ασία να αντιπροσωπεύει περίπου το 45% του παγκόσμιου συνόλου.
Η Κίνα περνά στην πρώτη θέση
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Κίνα καταγράφει δαπάνες περίπου 785,9 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας οριακά τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες φθάνουν περίπου στα 781,8 δισ. δολάρια.
