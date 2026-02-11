Κάθε ημέρα ένα παιδί ζητά βοήθεια για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο – Δείτε βίντεο

Σεξουαλικός εκβιασμός, εκφοβισμός και έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο είναι μόνο μερικοί από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο διαδίκτυο - Καθοριστικές οι ψηφιακές συνήθειες των γονιών