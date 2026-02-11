Κάθε ημέρα ένα παιδί ζητά βοήθεια για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο – Δείτε βίντεο
Σεξουαλικός εκβιασμός, εκφοβισμός και έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο είναι μόνο μερικοί από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο διαδίκτυο - Καθοριστικές οι ψηφιακές συνήθειες των γονιών
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Κέντρου για τη Διαδικτυακή Ασφάλεια για το 2025, σχεδόν ένα παιδί καθημερινά ζητά βοήθεια, αντιμετωπίζοντας κάποια μορφή διαδικτυακού κινδύνου, με επικρατέστερες τον ηλεκτρονικό σεξουαλικό εκβιασμό – sextortion, τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό – cyberbullying, την ηλεκτρονική αποπλάνηση – grooming, την προβληματική χρήση του διαδικτύου, την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο.
Βάσει του Διεθνούς Δικτύου WeProtect Global Alliance, ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας για τον χρόνο που θα ξοδέψει ένα παιδί μπροστά στην οθόνη είναι ο χρόνος που ξοδεύει ο γονιός του, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι ενήλικες λειτουργούν ως πρότυπα.
